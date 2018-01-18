Джокович обыграл Монфиса во втором круге Australian Open

Джокович, посеянный на турнире под 14-м номером, взял верх над Монфисом в четырех партиях со счетом 4:6, 6:3, 6:1, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 45 минут.

Также в следующий раунд соревнований вышли француз Адриан Маннарино (26), обыгравший чеха Иржи Веселы — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3, и чех Томаш Бердых (19), сломивший сопротивление Гильермо Гарсии-Лопеса из Испании — 6:3, 2:6, 6:2, 6:3. Маннарино в третьем круге сыграет с австрийцем Домиником Тимом (5), Бердых — с победителем матча Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 12) — Карен Хачанов (Россия).