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12:30 (мск), источник: Р-Спорт

Джокович обыграл Монфиса во втором круге Australian Open

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович нанес поражение французу Гаэлю Монфису во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Источник: Reuters

Джокович, посеянный на турнире под 14-м номером, взял верх над Монфисом в четырех партиях со счетом 4:6, 6:3, 6:1, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 45 минут.

Соперником сербского теннисиста в третьем круге Australian Open будет испанец Альберт Рамос-Виньолас (21).

Также в следующий раунд соревнований вышли француз Адриан Маннарино (26), обыгравший чеха Иржи Веселы — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3, и чех Томаш Бердых (19), сломивший сопротивление Гильермо Гарсии-Лопеса из Испании — 6:3, 2:6, 6:2, 6:3. Маннарино в третьем круге сыграет с австрийцем Домиником Тимом (5), Бердых — с победителем матча Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 12) — Карен Хачанов (Россия).

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