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09:07 (мск), источник: ТАСС

Шарапова сыграет с немкой Кербер в третьем круге Australian Open

ТАСС, 18 января. Российская теннисистка Мария Шарапова встретится с немкой Ангелик Кербер в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $43 млн).

Источник: AP 2018

В матче второго круга Кербер, посеянная на турнире под 16-м номером, обыграла хорватку Донну Векич (6:4, 6:1).

Ранее Шарапова, занимающая 48-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила латвийскую теннисистку Анастасию Севастову со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

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Шарапова встретится с Кербер в восьмой раз. Россиянка в противостоянии с немкой одержала четыре победы и потерпела три поражения. Последний раз соперницы встречались в 2015 году на турнире в немецком Штутгарте, и тогда Шарапова проиграла Кербер со счетом 6:2, 5:7, 1:6 во втором круге. В рамках Открытого чемпионата Австралии соперники встречались один раз, на турнире 2012 года россиянка оказалась сильнее немки в матче второго круга (6:1, 6:2).

Кербер является двукратной победительницей турниров Большого шлема. В 2016 году она побеждала на Открытых чемпионатах Австралии и США. Всего на ее счету 11 побед на турнирах WTA.

Мария Шарапова вышла в 3-й круг Australian Open
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