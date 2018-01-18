Шарапова сыграет с немкой Кербер в третьем круге Australian Open

Шарапова встретится с Кербер в восьмой раз. Россиянка в противостоянии с немкой одержала четыре победы и потерпела три поражения. Последний раз соперницы встречались в 2015 году на турнире в немецком Штутгарте, и тогда Шарапова проиграла Кербер со счетом 6:2, 5:7, 1:6 во втором круге. В рамках Открытого чемпионата Австралии соперники встречались один раз, на турнире 2012 года россиянка оказалась сильнее немки в матче второго круга (6:1, 6:2).