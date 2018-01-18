Юлия Путинцева проиграла 111-й ракетке мира на Australian Open, выиграв первый сет со счетом 6:1

В матче второго раунда 23-летняя Путинцева, занимающая 52-е место в мировом рейтинге, встречалась с 111-й ракеткой мира 25-летней Анной Богдан из Румынии.

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Представительница Казахстана уверенно взяла первую партию, отдав сопернице всего один гейм (6:1). Во второй Путинцева вела со счетом 2:0, но не удержала преимущество и проиграла следующие шесть розыгрышей, а вместе с ней и партию.

В решающем сете при счете 2:2 Богдан выиграла три гейма подряд и вышла вперед, но затем Путинцева взяла свою партию, сократив отставание. Однако румынка не упустила преимущество и довела матч до победы — 6:3.

Теннисистки провели на корте два часа шесть минут. За это время Путинцева сделала один эйс, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Богдан четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Это была первая очная встреча теннисисток.

В третьем раунде Australian Open Богдан сразится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и американкой Мэдисон Киз.

Напомним, на старте Australian Open Путинцева в двух сетах победила 68-ю ракетку мира британку Хизер Уотсон — 7:5, 7:6. Причем во второй партии казахстанка уступала со счетом 1:4.