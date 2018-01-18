Александра Саснович вышла в 1/16 финала Australian Open

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Дочка Татьяны Навки растет копией мамы
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Определена самая высокооплачиваемая бикини-модель
Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Амур
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо1
Спартак0
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА2
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь2
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн0
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада0
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра0
Металлург Мг3
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист2
Барыс4
Биатлон. Биатлон
16:15
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард1
Трактор2
Хоккей. НХЛ
19.01
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
19.01
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
19.01
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
19.01
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
19.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
19.01
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
19.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
19.01
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
19.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
19.01
Лос-Анджелес Кингз
Питтсбург Пингвинз
Все события
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ
СМИ: «Севилья» заинтересована в приобретении Смолова
Лили-Роуз Депп стала брюнеткой и снялась топлес
Сестра Бузовой и жена Тарасова выглядят как двойняшки (фото)
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9Олегу Романцеву — 64
11Символическая сборная 2017 года по версии УЕФА
09:58 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович вышла в 1/16 финала Australian Open

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (56-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу и впервые в карьере вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала Александра обыграла 30-ю ракетку планеты хорватскую теннисистку Мирьяну Лучич-Барони — 6:3, 6:1. Для победы понадобилось всего 56 минут.

Читайте также
Мирный и Освальд победно стартовали на Australian Open

В стартовой встрече Александра Саснович была сильнее американки Кристины Макхейл (73). В 1/16 финала соперницей белоруски будет 8-й номер мирового рейтинга — французская теннисистка Каролин Гарсия.

В первом раунде мужского парного разряда белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сегодня сыграют с аргентинским тандемом Гвидо Пелья / Диего Шварцман.

Белорус Максим Мирный и австриец Филип Освальд на старте обыграли итальянско-израильский дуэт Томас Фаббиано / Дуди Села — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4). Теперь в 1/16 финала Мирный и Освальд встретятся с американскими братьями-близнецами Бобом и Майком Брайанами.

 Иглесиас и Курникова опубликовали фото новорожденных близнецов
Рецепт бананово-клубничного смузи
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ
СМИ: «Севилья» заинтересована в приобретении Смолова
Месси не забил пенальти за «Барселону», и это рекорд
Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Италии
Почему у Сергея Сироткина должно получиться в Формуле-1
Стали известны составы команд на московское дерби «Динамо» — «Спартак»
Российские биатлонистки поднялись на 5-е место в Кубке наций
Новости
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
Покупатели сконцентрировались на новостройках
В Совфеде предложили ввести курортный сбор в малых исторических городах
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Леди
22 трюка, которые помогут продлить жизнь любимым вещам Рассказываем, как нельзя хранить сумки, как провести ревизию в гардеробе и как погладить рубашку без помощи утюга.
Дети
Полина Гагарина показала подросшего сына Поклонники отметили, что мальчик хорошеет с каждым годом.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь