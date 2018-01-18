Александра Саснович вышла в 1/16 финала Australian Open

Сегодня в поединке 1/32 финала Александра обыграла 30-ю ракетку планеты хорватскую теннисистку Мирьяну Лучич-Барони — 6:3, 6:1. Для победы понадобилось всего 56 минут.
В стартовой встрече Александра Саснович была сильнее американки Кристины Макхейл (73). В 1/16 финала соперницей белоруски будет 8-й номер мирового рейтинга — французская теннисистка Каролин Гарсия.
В первом раунде мужского парного разряда белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сегодня сыграют с аргентинским тандемом Гвидо Пелья / Диего Шварцман.
Белорус Максим Мирный и австриец Филип Освальд на старте обыграли итальянско-израильский дуэт Томас Фаббиано / Дуди Села — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4). Теперь в 1/16 финала Мирный и Освальд встретятся с американскими братьями-близнецами Бобом и Майком Брайанами.