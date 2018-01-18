Александра Саснович вышла в 1/16 финала Australian Open

Сегодня в поединке 1/32 финала Александра обыграла 30-ю ракетку планеты хорватскую теннисистку Мирьяну Лучич-Барони — 6:3, 6:1. Для победы понадобилось всего 56 минут.

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В стартовой встрече Александра Саснович была сильнее американки Кристины Макхейл (73). В 1/16 финала соперницей белоруски будет 8-й номер мирового рейтинга — французская теннисистка Каролин Гарсия.

В первом раунде мужского парного разряда белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сегодня сыграют с аргентинским тандемом Гвидо Пелья / Диего Шварцман.