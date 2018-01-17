Вихлянцева и Родионова не смогли выйти во второй круг Australian Open в парах

В матче первого круга Вихлянцева и Родионова проиграли украинке Катерине Бондаренко и сербке Александре Крунич со счетом 2:6, 2:6. Вихлянцева впервые в карьере приняла участие в парном турнире Открытого чемпионата Австралии. Ранее россиянка в парном разряде никогда не проходила дальше первого круга на турнирах серии Большого шлема. Родионова, которая ранее представляла Россию, в январе 2014 года получила гражданство Австралии и с февраля того же года выступает за эту страну.