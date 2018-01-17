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10:04 (мск), источник: ТАСС

Вихлянцева и Родионова не смогли выйти во второй круг Australian Open в парах

ТАСС, 17 января. Россиянка Наталья Вихлянцева и австралийка Арина Родионова не смогли пробиться во второй круг парного турнира Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $43 млн долларов), проходящего в Мельбурне.

Источник: РИА "Новости"

В матче первого круга Вихлянцева и Родионова проиграли украинке Катерине Бондаренко и сербке Александре Крунич со счетом 2:6, 2:6. Вихлянцева впервые в карьере приняла участие в парном турнире Открытого чемпионата Австралии. Ранее россиянка в парном разряде никогда не проходила дальше первого круга на турнирах серии Большого шлема. Родионова, которая ранее представляла Россию, в январе 2014 года получила гражданство Австралии и с февраля того же года выступает за эту страну.

В следующем круге Бондаренко и Крунич сыграют со швейцаркой Викторией Голубич и сербкой Ниной Стоянович.

В другом матче первого круга россиянка Екатерина Александрова в паре с латвийкой Анастасией Севастовой одержала победу над американкой Кэтрин Картан Беллис и чешкой Маркетой Вондроушовой (6:3, 6:2). В во втором круге Александрова и Севастова сыграют с победителем матча, в котором встретятся канадка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй Ифань с бельгийкой Кирстен Флипкенс и итальянкой Франческой Скьявоне.

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