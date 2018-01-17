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11:31 (мск), источник: GoTennis.ru

Донской и Медведев снялись с Открытого чемпионата Австралии в парном разряде

Российский дуэт в составе Евгения Донского и Даниила Медведева (на фото) не сыграет на Australian Open в парном разряде.

Они должны были стартовать сегодня, 17 января, в матче против американцем Боба и Майка Брайанов. Теперь в основной сетке соревнований их заменят венгр Мартон Фучович и японец Ёсихито Нисиока.

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