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10:57 (мск), источник: БЕЛТА

Мирный и Освальд победно стартовали на Australian Open

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филип Освальд победно стартовали в мужском парном разряде открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В своем первом матче Мирный и Освальд встречались сегодня с итальянско-израильским тандемом Томас Фаббиано / Дуди Села и победили — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4). Еще один белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сыграют с аргентинским дуэтом Гвидо Пелья / Диего Шварцман.

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В соревнованиях женских пар белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова будет соперничать с дуэтом Сорана Кирстя (Румыния) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия). Александра Саснович 18 января в поединке 1/32 финала одиночного разряда сыграет с хорватской теннисисткой Мирьяной Лучич-Барони. В первой встрече нынешнего Australian Open Александра выиграла у американки Кристины Макхейл в двух сетах — 6:3, 6:2.

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