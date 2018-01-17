Анна Курникова показала родившихся детей

О том, что Курникова родила близнецов стало известно в декабре 2017 года. Мальчика назвали Николас, девочку — Люси.

Для Курниковой и Иглесиаса эти дети первые, несмотря на то, что они вместе с 2001 года. 36-летняя россиянка завершила карьеру теннисистки в 2003 году из-за травмы. Наивысшее ее место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — восьмое.