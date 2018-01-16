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16 января, источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Разговоры о призовых ведутся последние 24 часа? Скорее, 24 года!

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала идею Новака Джоковича о создании профсоюза игроков.

«Разговоры о повышении призовых активно ведутся в течение последних 24 часов? Может, всё-таки последних 24 лет?

Мне кажется, «Шлемы» получают довольно много денег. Телеправа сегодня приносят огромные суммы. Если ты добиваешься хороших результатов на «мэйджоре», ты получаешь очень хорошие призовые. Большие деньги, нужно только дойти до этих стадий. Это не происходит за одну ночь.

Призовые растут, и это хорошо. Но и доходы организаторов растут. Верю, что со временем игроки будут получать больше, — цитирует Марию пресс-служба Australian Open.

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