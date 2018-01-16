Мария Шарапова: Разговоры о призовых ведутся последние 24 часа? Скорее, 24 года!

Мне кажется, «Шлемы» получают довольно много денег. Телеправа сегодня приносят огромные суммы. Если ты добиваешься хороших результатов на «мэйджоре», ты получаешь очень хорошие призовые. Большие деньги, нужно только дойти до этих стадий. Это не происходит за одну ночь.