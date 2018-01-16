Андрей Ольховский: Самая комфортная сетка до четвертьфинала — у Надаля

— Андрей, пожалуйста, оцените выступления в стартовом раунде фаворитов нынешнего турнира.

— Мне кажется, что Надаль выиграл очень уверенно. У него очень хорошая сетка вплоть до четвертьфинала. Что касается Федерера, у него были помарки в игре, что может отрицательно сказаться во встрече с более серьёзным, чем в стартовом матче, соперником. У Роджера проход к восьмёрке сильнейших посложнее, чем у Рафы. А в одной четвёртой его оппонентом может быть Гоффин или Дель Потро. Но самый тяжёлый путь предстоит Джоковичу: уже в следующем матче его ждёт Монфис. Только после этого поединка можно будет судить о готовности серба к турниру. А дальше — потенциально Александр Зверев.

— В понедельник нервотрёпку поклонникам устроил Андрей Рублёв. В чём причина столь неровной игры россиянина?

— Думаю, что дело в нервах, поскольку опыта у Рублёва уже достаточно. Но самое главное, что мне понравилось, это то, что Андрей выиграл в пяти сетах: значит, он хорошо готов физически. Он смог победить после неудачи на тай-брейке в четвёртой партии, в которой вёл со счётом 5/2. Отметил бы и Донского, который чисто отыграл против Майера. А показать стабильную игру в матче с соперником, который прибегал по ходу встречи к медицинской помощи непросто. Настоящий триллер устроил Медведев: ведя по партиям 2:0, Даниил проиграл тай-брейк в третьем сете, а в четвёртом — тоже в тринадцатом гейме — уступал со счётом 0:3. Но в итоге вышел-таки победителем. Несмотря на взлёты и падения по ходу матча, в решающие моменты он оказался на высоте. Очень уверенно против лаки-лузера сыграл Карен Хачанов.

— Как Вам понравилась игра Марии Шарповой?

— Честно говоря, я не видел её встречи против немки Татьяны Мариа. По результату — победа одержана уверенно. Но у Марии не очень лёгкая сетка. Разочарованием первого круга для меня стало поражение Макаровой, которая вела с огромным преимуществом. У Вихлянцевой для стартового матча был очень сильный соперник. В целом же в первом круге мне больше всего запомнился матч, в котором Петкович переиграла Квитову в решающем сете со счётом 10/8.

— За два игровых дня произошли две сенсации: поражения Кевина Андерсона и Винус Уильямс…