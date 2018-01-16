Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Роналду, Федерер, Надаль и Хэмилтон — претенденты на звание спортсмена Laureus
Шесть атлетов претендуют на звание спортсмена года по версии Мировой академии спорта Laureus.
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Шесть атлетов претендуют на звание спортсмена года по версии Мировой академии спорта Laureus.
Ими стали велосипедист Кристофер Фрум, теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, гонщик Льюис Хэмилтон, футболист Криштиану Роналду и легкоатлет Мо Фара. Имя победителя будет названо 27 февраля в Монако.