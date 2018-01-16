Маша и Медведев. День возвращений на Аustralian Оpen

Источник: Спорт-Экспресс

ХЕТ-ТРИК МЕДВЕДЕВА

Для австралийской публики главным возвращением дня стал Танаси Коккинакис. Три года назад он в статусе восходящей звезды международного уровня блеснул на домашнем «Шлеме», но последнее время его дела из-за проблем со здоровьем шли далеко не гладко — он полностью пропустил сезон-2016, а в прошлом провел только 13 матчей.

Что удивительно — два из них австралиец сыграл против россиянина Даниила Медведева, который стал его соперником на нынешнем Australian Open. Причем фаворитом был вовсе не хозяин корта — во-первых, Медведев дважды победил Коккинакиса в прошлом году, во-вторых, только что взял в Сиднее первый в карьере титул. И свой статус он в итоге подтвердил.

Хотя матч растянулся на три с половиной часа, соперники сыграли четыре партии и два тай-брейка, но Медведев при этом превосходил Коккинакиса во всех компонентах игры. Россиянин, помимо прочего, всего один раз отдал свою подачу, хотя у его соперника было сразу девять брейк-пойнтов по ходу игры. Следующий его соперник — еще одна потенциальная звезда, кореец Хен Чжун.

Преодолели барьер первого круга и еще два представителя России — Карен Хачанов не без проблем, но справился с Питером Полански из Канады, также сыграв два тай-брейка, и теперь его ждет гораздо более грозный оппонент — Хуан Мартин Дель Потро. Евгений Донской же выиграл три сета с одинаковым счетом 6:4 у ветерана Флориана Майера и вышел на Фабио Фоньини.

МАРИЯ ПРОТИВ МАРИИ

В женской части турнира на корты Мельбурна вернулась Мария Шарапова. У которой именно здесь началась неприятная история с мельдонием, проваленным допинг-тестом и дисквалификацией, отголоски которой хорошо слышны и теперь. И здорово, что сама Мария победно вернулась на Australian Open, обыграв… Марию. Татьяну Марию из Германии.

— В каждом розыгрыше я стремилась получать удовольствие, — сказала россиянка после победы. — Быть здесь сегодня действительно многое для меня значит. И, как и любая другая теннисистка, знаю, что дальше будет только сложнее.

Всего же во вторник матчи первого круга провели шесть представительниц России, и троим из них удалось отпраздновать победы. Помимо Шараповой, это олимпийская чемпионка Елена Веснина и Екатерина Александрова. А вот Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Анна Калинская ракетки зачехлили уже на старте.

ГОД НА ДВОИХ

Недавние лидеры мирового мужского рейтинга — серб Новак Джокович и швейцарец Стэн Вавринка — на двоих за последнее время пропустили целый год. Оба они не выходили на корт с прошлого лета и поражений на Уимблдоне.

Джокович, пару лет назад доминировавший в туре, в прошлом сезоне сменил почти весь штаб и долго лечился. Причем проблемы со здоровьем окончательно так и не решил — он уже в 2018-м снялся с турнира в Дохе. И многих интересовало, в какой форме сейчас находится Новак.

Так вот, отвечаем — судя по всему, в хорошей, учитывая обстоятельства. Не самого последнего американца Дональда Янга серб просто не заметил. На победу в трех сетах у него ушло меньше двух часов. Джокович действовал так агрессивно, что имел за матч 25 брейк-пойнтов. Теперь ему предстоит встреча со старым знакомым Гаэлем Монфисом.

Вавринка, как и Новак, расстался с тренером, прекратив сотрудничество с Магнусом Норманом, полгода восстанавливался после травмы колена и операции, и еще за пару дней до старта первого «мейджора» сезона было не понятно, сможет ли швейцарец сыграть в Мельбурне — по его словам, решение он принимал уже после жеребьевки.

Очевидно, что его состояние еще далеко не идеальное — затратив четыре сета на победу над Ричардом Беранкисом из Литвы, Вавринка при этом испытывал заметные трудности, если розыгрыши затягивались. Но класс швейцарца все равно выше, и он шагнул в следующий раунд.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Второй день Открытого чемпионата Австралии, в отличие от понедельника, обошелся без громких сюрпризов. Все представители топ-10 успешно стартовали. Действующий чемпион у мужчин Роджер Федерер не испытал серьезных трудностей во встрече со словенцем Альяжем Бедене, победив на классе. Так же уверенно начали Саша Зверев, Давид Гоффен и Доминик Тим.

У женщин серьезная сенсация зрела на центральном корте, где первый номер посева Симона Халеп в стартовом сете проигрывала 2:5 17-летней австралийке Дестани Айяве, но после долгого медицинского перерыва, взятого молодой теннисисткой, ход матча кардинально поменялся в пользу румынки. Впрочем, Халеп тоже столкнулась с проблемой — в одном из розыгрышей второй партии она сильно подвернула ногу и заканчивала встречу, испытывая явный дискомфорт.

С побед начали турнир два бывших лидера мирового рейтинга, Гарбинье Мугуруса и Каролина Плишкова, а также Йоханна Конта и Каролин Гарсия. А самым неожиданным результатом дня в итоге оказалось поражение 11-й ракетки соревнований Кристины Младенович от малоизвестной Аны Богдан из Румынии.

ГЕРОИ ПРОШЛОГО

А вот кому не удалось триумфально вернуться на турниры «Большого шлема», так это Милошу Раоничу. Представитель Канады после прошлогоднего Уимблдона тоже из-за травм толком не играл. За последние полгода он провел всего семь встреч, из которых выиграл только три. И вот теперь еще одна осечка — прошлогодний четвертьфиналист (и позапрошлогодний полуфиналист) Раонич в первом круге уступил словаку Лукашу Лацко, причем взять верх ему не помогли ни 36 эйсов, но 80 активно выигранных мячей.