Арина Соболенко не пробилась во второй раунд Australian Open

В начале сегодняшнего поединка Арина, находящаяся на 66-й позиции в мировом рейтинге, уступила 17-й ракетке планеты австралийке Эшли Барти 3 гейма подряд. Только после этого Соболенко собралась и сначала догнала соперницу, а затем вырвала победу на тай-брейке — 7:6 (7:2). Во второй партии Барти взяла реванш — 6:4, а затем в решающем сете она также была сильнее со счетом 6:4.