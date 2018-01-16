Арина Соболенко не пробилась во второй раунд Australian Open
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла во второй раунд Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла во второй раунд Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале сегодняшнего поединка Арина, находящаяся на 66-й позиции в мировом рейтинге, уступила 17-й ракетке планеты австралийке Эшли Барти 3 гейма подряд. Только после этого Соболенко собралась и сначала догнала соперницу, а затем вырвала победу на
Завтра в состязаниях женских пар Соболенко вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой встретится с интернациональным дуэтом Сорана Кирстя (Румыния) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).
Еще одна белоруска Александра Саснович (56-й номер рейтинга WTA) уверенно победила американскую теннисистку Кристину Макхейл (73) — 6:3, 6:2. Следующей соперницей Александры будет хорватка Мирьяна