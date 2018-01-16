Пришло время подвести итоги главного хоккейного шоу сезона
Петербург выбыл из борьбы за право принять Итоговый турнир WTA 2019 года
МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/.
МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/.
«На данный момент остались два претендента — Сингапур и китайский Шэньчжэнь, — рассказал он. — На проведение турнира претендовал и
Итоговый турнир года WTA с 2014 года проводился в Сингапуре, контракт теннисной организации с городом- государством истекает после турнира 2018 года.