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15:16 (мск), источник: ТАСС

Петербург выбыл из борьбы за право принять Итоговый турнир WTA 2019 года

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкт-Петербург не примет Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) сезона-2019. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«На данный момент остались два претендента — Сингапур и китайский Шэньчжэнь, — рассказал он. — На проведение турнира претендовал и Санкт-Петербург, который выбыл из борьбы, поскольку китайцы сильно увеличили призовой фонд. Санкт-Петербург же не смог повторить такие финансовые условия».

Итоговый турнир года WTA с 2014 года проводился в Сингапуре, контракт теннисной организации с городом- государством истекает после турнира 2018 года.

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