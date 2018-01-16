Петербург выбыл из борьбы за право принять Итоговый турнир WTA 2019 года

«На данный момент остались два претендента — Сингапур и китайский Шэньчжэнь, — рассказал он. — На проведение турнира претендовал и Санкт-Петербург, который выбыл из борьбы, поскольку китайцы сильно увеличили призовой фонд. Санкт-Петербург же не смог повторить такие финансовые условия».