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14:57 (мск), источник: ТАСС

Севастова стала соперницей Шараповой по матчу второго круга Australian Open

ТАСС, 16 января. Латвийская теннисистка Анастасия Севастова будет соперницей россиянки Марии Шараповой по матчу второго круга Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Встреча запланирована на 18 января (03.00 мск).

Шарапова, располагающаяся на 48-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в первом круге турнира обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:1, 6:4. 27-летняя латвийка, являющаяся 15-й ракеткой мира, одержала победу над представительницей США Варварой Лепченко со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Севастова и 30-летняя Шарапова проведут третью очную встречу, пока счет в их противостоянии равный — 1−1. Россиянка уступила латвийке 4 сентября 2017 года в трех сетах в матче четвертого круга US Open. Тот турнир стал для Шараповой первым из серии Большого шлема, в котором она приняла участие после 15-месячного отстранения за нарушение антидопинговых правил. Российская теннисистка выступала в США по специальному приглашению от организаторов (wild card), Севастова была посеяна под 16-м номером. Через три недели Шарапова взяла реванш, также в трех сетах обыграв соперницу в матче первого круга турнира WTA в Пекине.

Наивысшее достижение для Севастовой на турнирах Большого шлема — выход в ¼ финала на US Open (2016, 2017). Она начала профессиональную карьеру в 2006 году, в 2013-м заявила о ее завершении из-за травм. Но летом 2014 года латвийка возобновила тренировки, а феврале 2015-го начала принимать участие в турнирах. Всего на ее счету две победы на турнирах WTA в одиночном разряде, 15-е место в рейтинге — наивысший результат в ее карьере.

Шарапова побеждала на US Open в 2006 году, а также становилась первой на Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014) и Уимблдоне (2004). Всего в активе бывшей первой ракетки мира 36 побед в WTA в одиночном разряде.

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