Севастова стала соперницей Шараповой по матчу второго круга Australian Open

Шарапова, располагающаяся на 48-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в первом круге турнира обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:1, 6:4. 27-летняя латвийка, являющаяся 15-й ракеткой мира, одержала победу над представительницей США Варварой Лепченко со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Севастова и 30-летняя Шарапова проведут третью очную встречу, пока счет в их противостоянии равный — 1−1. Россиянка уступила латвийке 4 сентября 2017 года в трех сетах в матче четвертого круга US Open. Тот турнир стал для Шараповой первым из серии Большого шлема, в котором она приняла участие после 15-месячного отстранения за нарушение антидопинговых правил. Российская теннисистка выступала в США по специальному приглашению от организаторов (wild card), Севастова была посеяна под 16-м номером. Через три недели Шарапова взяла реванш, также в трех сетах обыграв соперницу в матче первого круга турнира WTA в Пекине.

Наивысшее достижение для Севастовой на турнирах Большого шлема — выход в ¼ финала на US Open (2016, 2017). Она начала профессиональную карьеру в 2006 году, в 2013-м заявила о ее завершении из-за травм. Но летом 2014 года латвийка возобновила тренировки, а феврале 2015-го начала принимать участие в турнирах. Всего на ее счету две победы на турнирах WTA в одиночном разряде, 15-е место в рейтинге — наивысший результат в ее карьере.