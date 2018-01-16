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Путинцева вышла во второй круг Australian Open
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Sports.kz.
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Sports.kz.
Занимающая 54-ю строчку рейтинга WTA отечественная спортсменка в двух партиях справилась с представительницей Великобритании Хезер Уотсон (68) — 7:5, 7:6 (6).
На следующем этапе престижного турнира Путинцевой будет противостоять румынка Ана Богдан.