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Швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер стартовал с победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
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Швейцарец Роджер Федерер стартовал с победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
В матче первого раунда второй номер посева со счетом 6:3, 6:4, 6:3 взял верх над представителем Великобритании Аляжем Бедене. Игра продолжалась 1 час 41 минуту.
В следующем круге Федерер, пятикратный и действующий победитель Australian Open, сыграет с немцем
В еще одном матче первого раунда 19-я ракетка турнира чех Томаш Бердых одолел австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 3:6, 6:0, 6:1.