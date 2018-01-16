Мария Шарапова: Люблю бороться и поэтому продолжаю играть. Как только жажда борьбы пропадёт, я закончу

— Ощущения от стартового поединка у меня были вполне обычные. Приехала в Мельбурн неделю назад и успела провести много тренировок. Кроме того, у меня была возможность привыкнуть к местной погоде.

В минувшем году мне пришлось преодолеть много преград как в физическом, так и в ментальном плане. Я снова «в первый раз» играла на турнире WTA, потом на «мэйджоре». Впрочем, сейчас уже всё хорошо, и я очень рада вновь выступать на данных соревнованиях.

— Что изменилось в Вашей игре по сравнению с тем, что было раньше?

— Я думаю, что процесс идёт. Каждая новая неделя приносит мне другие ощущения. Что-то я делаю медленнее, чем того бы хотелось. Некоторыми элементами я вполне довольна.

В данный момент я продолжаю набирать форму, получаю игровую практику. Моя задача состоит в том, чтобы извлекать уроки из любого турнира, а затем использовать их в свою пользу на следующем. Пока я настроена таким образом, всё в порядке.

— Уверены ли Вы в том, что Вам по силам выиграть Australian Open?

— Такой вопрос мне уже задавали (смеётся). По моему мнению, уверенность дают время, постоянная практика и попадание в такие ситуации, выйдя из которых, ты приобретаешь новые возможности.

Прекрасно понимаю, что здесь никто никому ничего не отдаст просто так. В каждом розыгрыше, на каждом участке корта нужно бороться. Так что ещё рано говорить о чём-либо подобном. Я бы не сказала, что у меня есть какая-то серьёзная уверенность. Есть ожидания, которые опираются на мою игру в последнее время. Однако я реалист и отлично понимаю, что возвращение требует времени. Так что я продолжаю работать над собой и многому учиться заново.

— По Вашему мнению, болельщики и коллеги приняли Вас хорошо?

— Болельщики на всех соревнованиях, в которых я участвовала, были просто замечательные и встречали меня очень тепло.

— Вы волновались из-за того, как Вас примут?

— Я решила вернуться и продолжить выступать. Знала, что данное решение будет сопровождаться целым рядом трудностей — я начну без рейтинга, в начале могу играть на маленьких кортах. Прекрасно осознаю, что это часть процесса, и готова с этим мириться.