Мария Шарапова: Люблю бороться и поэтому продолжаю играть. Как только жажда борьбы пропадёт, я закончу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Ксения Собчак тяжело переживает разлуку с сыном
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив0
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь0
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада2
Барыс1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Югра0
Трактор4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист1
Сибирь3
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Страсбур
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардОТ3
Металлург Мг4
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Хью Джекман раскрыл тайну своих полуголых снимков
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Врача, лечившего рак содой, посадили на 5 лет за убийство пациента
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
9Олегу Романцеву — 64
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
11:35 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Люблю бороться и поэтому продолжаю играть. Как только жажда борьбы пропадёт, я закончу

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над немкой Татьяной Мариа в первом раунде Australian Open.

— Ощущения от стартового поединка у меня были вполне обычные. Приехала в Мельбурн неделю назад и успела провести много тренировок. Кроме того, у меня была возможность привыкнуть к местной погоде.

В минувшем году мне пришлось преодолеть много преград как в физическом, так и в ментальном плане. Я снова «в первый раз» играла на турнире WTA, потом на «мэйджоре». Впрочем, сейчас уже всё хорошо, и я очень рада вновь выступать на данных соревнованиях.

— Что изменилось в Вашей игре по сравнению с тем, что было раньше?

— Я думаю, что процесс идёт. Каждая новая неделя приносит мне другие ощущения. Что-то я делаю медленнее, чем того бы хотелось. Некоторыми элементами я вполне довольна.

В данный момент я продолжаю набирать форму, получаю игровую практику. Моя задача состоит в том, чтобы извлекать уроки из любого турнира, а затем использовать их в свою пользу на следующем. Пока я настроена таким образом, всё в порядке.

— Уверены ли Вы в том, что Вам по силам выиграть Australian Open?

— Такой вопрос мне уже задавали (смеётся). По моему мнению, уверенность дают время, постоянная практика и попадание в такие ситуации, выйдя из которых, ты приобретаешь новые возможности.

Прекрасно понимаю, что здесь никто никому ничего не отдаст просто так. В каждом розыгрыше, на каждом участке корта нужно бороться. Так что ещё рано говорить о чём-либо подобном. Я бы не сказала, что у меня есть какая-то серьёзная уверенность. Есть ожидания, которые опираются на мою игру в последнее время. Однако я реалист и отлично понимаю, что возвращение требует времени. Так что я продолжаю работать над собой и многому учиться заново.

— По Вашему мнению, болельщики и коллеги приняли Вас хорошо?

— Болельщики на всех соревнованиях, в которых я участвовала, были просто замечательные и встречали меня очень тепло.

— Вы волновались из-за того, как Вас примут?

— Я решила вернуться и продолжить выступать. Знала, что данное решение будет сопровождаться целым рядом трудностей — я начну без рейтинга, в начале могу играть на маленьких кортах. Прекрасно осознаю, что это часть процесса, и готова с этим мириться.

Я узнала, что значит оказаться на земле и увидеть жизнь под другим углом. Я не стремлюсь от этого оградиться. Я люблю свою работу. Люблю бороться и поэтому продолжаю играть. Как только жажда борьбы пропадёт, я перестану.

Роджер Федерер ни разу не проигрывал до третьего круга Australian Open
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Третий русский. Сироткин подписал контракт с «Уильямс»
Промес: Нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — норма
Артем, это клиника. Теперь Дзюбу спасет только Слуцкий
Новости
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь