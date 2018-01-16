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00:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Шаповалов дал первое в карьере интервью на русском языке

Канадский теннисист российского происхождения Денис Шаповалов прокомментировал свою победу над греком Стефаном Циципасом в первом круге Australian Open со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:5), дав интервью на русском языке.

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«Я вёл с брейком, контролировал игру, но немного потерял концентрацию, чуть занервничал. Он начал играть лучше. Игра шла нормально, тай-брейк я провёл повнимательнее и победил.

Чувствую ли я поддержку болельщиков из России в связи с русскими корнями? Да, конечно, у меня много фанатов в России. Я сейчас чуть-чуть нервничаю, это моё первое интервью на русском. Мои родители — русские, дома я много разговаривал по-русски.

Я один раз был в Москве, играл там челленджер, но больше не бывал. Походил по Красной площади.

Я знаю, что у Стефаноса тоже русские корни. Моя мама играла с его мамой, когда они были молодыми. Моя мама очень хорошо играет. А Циципас не очень хорошо говорит по-русски, так что мы с ним общаемся по-английски, — сказал Шаповалов в интервью «Евроспорту».

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