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15 января, источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Надеюсь, что ещё пару лет буду получать удовольствие от тенниса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о том, что его мотивирует.

«Всё просто: я люблю теннис и соперничество в целом. Мне нравится играть на крупнейших кортах с историей. Я ценю такие вещи, понимаете?

Это меня воодушевляет. Каждый день — это новая мотивация выходить на корт. Тут каждый раз толпа болельщиков, особенно на арене Лэйвера. Непередаваемое чувство.

Я знаю, что это не будет длиться вечно, поэтому хочу насладиться моментами на исторических стадионах. Этим и занимаюсь: получаю удовольствие от каждой секунды. Надеюсь, ещё пару лет это продлится, — цитирует Надаля пресс-служба Открытого первенства Австралии.

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