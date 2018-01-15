Рафаэль Надаль: Надеюсь, что ещё пару лет буду получать удовольствие от тенниса

«Всё просто: я люблю теннис и соперничество в целом. Мне нравится играть на крупнейших кортах с историей. Я ценю такие вещи, понимаете?
Это меня воодушевляет. Каждый день — это новая мотивация выходить на корт. Тут каждый раз толпа болельщиков, особенно на арене Лэйвера. Непередаваемое чувство.
Я знаю, что это не будет длиться вечно, поэтому хочу насладиться моментами на исторических стадионах. Этим и занимаюсь: получаю удовольствие от каждой секунды. Надеюсь, ещё пару лет это продлится, — цитирует Надаля пресс-служба Открытого первенства Австралии.