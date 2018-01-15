Белинда Бенчич: В раздевалке Федерер веселится и шутит над соперниками, но на корте он сосредоточен как никто другой

«Что делает его особенным человеком и игроком — это большой вопрос. Я не знаю, он просто невероятно играет. Я правда восхищаюсь тем, что перед каждым матчем он расслаблен. Все в раздевалке сидят как на иголках, а ему будто всё равно: веселится, шутит с командой или даже над соперниками.
А на корте он выглядит невероятно сосредоточенным. Кажется, это именно то, чему я хочу научится. А вне корта Роджер — нормальный, скромный человек. Он очень весёлый, постоянно даёт советы и помогает молодым ребятам. Вероятно, это делает его особенным, — цитирует Бенчич пресс-служба Открытого первенства Австралии.