Белинда Бенчич: В раздевалке Федерер веселится и шутит над соперниками, но на корте он сосредоточен как никто другой

«Что делает его особенным человеком и игроком — это большой вопрос. Я не знаю, он просто невероятно играет. Я правда восхищаюсь тем, что перед каждым матчем он расслаблен. Все в раздевалке сидят как на иголках, а ему будто всё равно: веселится, шутит с командой или даже над соперниками.