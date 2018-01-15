Дарья Касаткина: Рада, что Надаль идёт по моим стопам

— Можно ли себя винить за что-то в этой игре?

— В принципе, нет. Особенно в первом сете я была очень сконцентрирована и очень хорошо играла. Во втором сете немножко, в конце, я почувствовала, что фокус уходит и внимание. В какие-то моменты были затяжные геймы в конце, но в итоге рада, что смогла удержать и выиграть.

— После череды травм, как вообще удалось провести межсезонье?

— Конечно, никаких травм больше мне надо. Психологически чувствую себя хорошо, физически — ещё лучше. Готова рвать-метать.

— Первый сет ты выиграла 6/0. Знала ли, что Надаль ведёт 5/0?