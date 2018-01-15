Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Марафон Рублева: чем запомнится первый день Australian Open
Первый день Australian Open принес несколько сенсаций, порадовал нас победой Андрея Рублева и огорчил поражением Екатерины Макаровой.
Первый день Australian Open принес несколько сенсаций, порадовал нас победой Андрея Рублева и огорчил поражением Екатерины Макаровой.
«Советский спорт» — о главных событиях, случившихся в Мельбурне в понедельник.
МАРАФОН: РУБЛЕВ ПРОТИВ ФЕРРЕРА
— Я знаю, в чем моя главная проблема. Физически я куда слабее многих игроков. Именно над этим и предстоит работать, — признался Андрей Рублев в конце прошлого года.
После чего закрылся на сборах и начал пахать. Пахал так, что результат не заставил себя ждать — на первом же турнире в сезоне, в столице Катара, 20-летний россиянин вышел в финал. Там, правда, уступил. Как раз
А
До Новой Зеландии Рублев все же добрался, но вот играть не стал (чем сильно рассердил организаторов турнира). Решил сосредоточиться на подготовке к Australian Open. И жребий в Мельбурне устроил москвичу неприятный сюрприз, определив в соперники по стартовому раунду Давида Феррера.
Испанец в свои 35, конечно, сдает. Он больше — не игрок топ-10, хотя входил в десятку восемь лет (и побывал третьей ракеткой мира). И тем не менее, Феррер — это Феррер.
Вряд ли Андрей об этом не думал. Но вряд ли этого боялся.
Последняя перед чемпионатом тренировка в компании Надаля — и на корт! На испытание. Которое продлилось 3 часа и 50 минут… Наконец, пятый сет, матчбол, убойный удар форхендом вправо, ошибка соперника — и есть победа! Которой бы Рублев не одержал в прошлом году. Теперь — и сил хватило, и выносливости. И опыта. И класса.
И надо было видеть лицо соперника — Феррер будто обрадовался больше россиянина! Наверное, так признают, что смена поколений неизбежна. Испанец точно не вернется в топ-10. А вот Рублев туда пробьется — возможно, даже очень скоро.
ПОРАЖЕНИЕ: РАННИЙ ВЫЛЕТ МАКАРОВОЙ
Уверенно взять у соперницы первый сет — 6:3. Обидно отдать вторую партию. Повести 5:2 в третьей… И все же уступить — 6:8. Ровно за 3 часа борьбы. Не Серене Уильямс. Не Марии Шараповой. Не Симоне Халеп. А
И вот — это случилось. Забудьте про хорошую победу над Еленой Остапенко в Сиднее. Приехать в Мельбурн в оптимальной форме Макаровой не удалось. И это поражение — первое для россиянок в одиночной сетке (Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова свои встречи в понедельник выиграли, остальные стартуют во вторник). От того — особенно обидное. Во всем положено искать и плюсы — он тут есть. Теперь у Екатерины будет больше времени и сил на поход за парным «Золотым шлемом». Титулы «Ролан Гарроса», Уимблдона, US Open, а также золото Олимпиады у них с Еленой Весниной имеются. Осталось выиграть чемпионат Австралии. Прямо сейчас. Шансы — хорошие.
СЕНСАЦИЯ: КОШМАР ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ
Без сенсаций, разумеется, не обошлось — в первый же день турнира завершила выступление Венус Уильямс. Кто не помнит — в прошлом году она дошла здесь до финала, где уступила своей сестре Серене. Сейчас же пятая ракетка мира не совладала против Белинды Бенчич. Той самой Бенчич, что пропустила полсезона
— Это не я сыграла плохо. Это Белинда показала просто запредельный теннис! — отдала Венус должное сопернице.
Вряд ли от этого стало заметно легче
Как не хватает им сейчас Серены Уильямс!
ИНИЦИАТИВА: ДЖОКОВИЧ — ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРИЗОВЫХ.
Вообще, это случилось не вчера. А в пятницу. Но известно стало в понедельник. На традиционном собрании игроков, руководителей
О чем шла речь — узнали журналисты, честно признавшись, что подслушали за дверью.
«То есть Джокович, заработав за карьеру больше 100 миллионов долларов, и поселившись в свободном от налогов
А вот и нет!
— Речь не обо мне. У меня хватает денег на счетах. Речь — о тех ребятах, которые находятся во второй сотне или ниже. И кому приходится очень тяжело, поскольку их доход от проведенных матчей едва ли покрывает все расходы на переезды, проживание и зарплату команды, — отметил Новак.
Не дословно (официальных заявлений не было), но посыл — таков. Многие теннисисты эту идею поддержали — в частности, Рафаэль Надаль. Против внезапно оказался Роджер Федерер. Но он, пожалуй, одинок в своей оценке ситуации.
А лучше всех на этот счет пока что высказался Виктор Троицки. Партнер Новака по сербской сборной открыто заявил:
— Организаторы турниров «Большого шлема» рассказывают сказки. Они упирают на то, что борются за интересы игроков и регулярно повышают призовые. На самом деле — просто набивают собственные карманы, поскольку нам отводится лишь мизерный процент доходов. И при этом выставляют теннисистов жадными людьми. Будто нас волнуют только деньги. Но речь не только о деньгах. Она — о справедливости.