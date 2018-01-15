Алёна Вергеенко: В детстве если Соболенко что-то не давалось, ракетки со свистом разлетались по сторонам

«Арина была единственным ребёнком, с которым мне было очень сложно работать, поэтому я её никогда не забуду. У нас обеих непростой характер, поэтому мы были похожи на двух баранов, которые разбегались, а потом сталкивались лбами.
Работать вместе было просто невозможно, хотя мы и сотрудничали на протяжении шести лет. Я несколько раз выгоняла Арину с тренировки. Она зачастую остро реагировала на мои замечания, и это слышал весь коллектив. Мне было это неприятно. Весь зал был просто переполнен энергетикой и эмоциями. В то время я воспринимала работу с ней как некую психологическую каторгу.
Если Арине что-то не давалось, ракетки со свистом разлетались по сторонам. При этом она и мне могла сказать несколько слов, что называется не для печати.
Когда Арине было 11 лет, я подошла к её маме и поставила условие: либо её дочь выполняет указания тренера, либо нам лучше прекратить занятия. Получается, она стала единственным ребёнком за мою тренерскую карьеру, которого я сама выгнала из группы.
Тем не менее, такой характер очень полезен для теннисиста. Именно он помог ей подняться так высоко в рейтинге. Не могу сказать, что у неё есть какой-то суперталант к теннису, но она побеждает благодаря характеру. Когда я вижу ребёнка, которые безразлично держит ракетку, то понимаю, что теннисист из него не получится. В таком индивидуальном спорте нужно быть нахальным, тогда, возможно, выйдет толк, — приводит слова Вергеенко издание «Народная воля».