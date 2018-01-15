Российский теннисист Медведев поднялся с 84-го на 53-е место в рейтинге АТР

На прошлой неделе 21-летний Медведев одержал первую в карьере победу на турнире АТР. В финале соревнований в Сиднее (призовой фонд — $468,9 тыс.) россиянин победил австралийца Алекса де Минора.

В первой десятке рейтинга позициями обменялись швейцарец Стэн Вавринка и американец Джек Сок, которые теперь занимают восьмое и девятое места соответственно. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся с 12-й на 10-ю строчку, испанец Пабло Карреньо-Буста покинул топ-10, опустившись на 11-е место.