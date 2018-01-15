Российский теннисист Медведев поднялся с 84-го на 53-е место в рейтинге АТР
ТАСС, 15 января. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 84-й на 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 15 января. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 84-й на 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации
На прошлой неделе 21-летний Медведев одержал первую в карьере победу на турнире АТР. В финале соревнований в Сиднее (призовой фонд — $468,9 тыс.) россиянин победил австралийца Алекса де Минора.
В первой десятке рейтинга позициями обменялись швейцарец Стэн Вавринка и американец Джек Сок, которые теперь занимают восьмое и девятое места соответственно. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся с 12-й на 10-ю строчку, испанец Пабло
Положение в рейтинге АТР на 15 января:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10600 очков.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605.
3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4990.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805.
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775.
8 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3060.
9 (8). Джек Сок (США) — 2960.
10 (12). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2725.
32 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1373…
47 (48). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
53 (84). Даниил Медведев (Россия) — 884…
72 (71). Евгений Донской (Россия) — 710…
90 (91). Михаил Южный (Россия) — 604.