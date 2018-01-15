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09:11 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев поднялся с 84-го на 53-е место в рейтинге АТР

ТАСС, 15 января. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 84-й на 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе 21-летний Медведев одержал первую в карьере победу на турнире АТР. В финале соревнований в Сиднее (призовой фонд — $468,9 тыс.) россиянин победил австралийца Алекса де Минора.

В первой десятке рейтинга позициями обменялись швейцарец Стэн Вавринка и американец Джек Сок, которые теперь занимают восьмое и девятое места соответственно. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся с 12-й на 10-ю строчку, испанец Пабло Карреньо-Буста покинул топ-10, опустившись на 11-е место.

Положение в рейтинге АТР на 15 января:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10600 очков.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605.

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4990.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805.

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775.

8 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3060.

9 (8). Джек Сок (США) — 2960.

10 (12). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2725.

32 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1373…

47 (48). Карен Хачанов (Россия) — 1030…

53 (84). Даниил Медведев (Россия) — 884…

72 (71). Евгений Донской (Россия) — 710…

90 (91). Михаил Южный (Россия) — 604.

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