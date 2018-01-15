Винус Уильямс проиграла Бенчич в первом круге Australian Open

Уильямс была посеяна на турнире под пятым номером. В прошлому году Винус дошла до финала турнира, где проиграла своей сестре Серене. Также она выходила в финал турнира в 2003 году.

Винус Уильямс четыре раза становилась олимпийской чемпионкой: один раз в одиночном разряде и три раза в паре с Сереной. В 2002 году она занимала первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Пять раз американка выигрывала Уимблдонский турнир и два раза US Open.