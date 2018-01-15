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09:02 (мск), источник: ТАСС

Винус Уильямс проиграла Бенчич в первом круге Australian Open

ТАСС, 15 января. Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла швейцарке Белинде Бенчич в первом круге Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $43 млн).

Встреча, продолжавшаяся 1 час 55 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Бенчич.

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Уильямс была посеяна на турнире под пятым номером. В прошлому году Винус дошла до финала турнира, где проиграла своей сестре Серене. Также она выходила в финал турнира в 2003 году.

Во втором круге Бенчич сыграет с победительницей матча Луксика Кумкхум (Таиланд) — Юханна Ларссон (Швеция).

Винус Уильямс четыре раза становилась олимпийской чемпионкой: один раз в одиночном разряде и три раза в паре с Сереной. В 2002 году она занимала первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Пять раз американка выигрывала Уимблдонский турнир и два раза US Open.

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