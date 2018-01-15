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09:01 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Гаспарян снялась с Australian Open из-за травмы

ТАСС, 15 января. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян снялась с Australian Open из-за травмы плеча. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В основной сетке турнира россиянку заменит представительница США Бернарда Пера, проигравшая в решающем раунде квалификации.

В первом круге Гаспарян должна была сыграть с соотечественницей Анной Блинковой.

Australian Open завершится 28 января.

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