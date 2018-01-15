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00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова — не фаворитка. Но способна на сюрприз

В ночь на понедельник в Мельбурне стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. «СЭ» выделяет его главные интриги.

Источник: Reuters

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФАВОРИТ

Явным фаворитом Australian Open-2018 можно назвать только одного игрока — прошлогоднего победителя Роджера Федерера. Он — единственный из элиты, кто в последнее время не испытывал проблем со здоровьем. Ветеран отлично размялся на Кубке Хопмана, где одержал четыре победы, в том числе и над очень серьезным конкурентом Александром Зверевым. И, кажется, швейцарец совершенно не напрягается по поводу стартующего турнира и необходимости во что бы то ни стало его выигрывать и защищать титул.

Конечно, можно вспомнить, что на US Open Федерер, также являясь фаворитом, проиграл Хуану Мартину Дель Потро, а на итоговом чемпионате года уступил Давиду Гоффену. Сейчас оба этих соперника — в одной четверти сетки, и с одним из них Роджер может встретиться в четвертьфинале. Бельгиец произвел очень приятное впечатление на том же Кубке Хопмана, а аргентинец собрал массу восторженных отзывов за выступление в Окленде, где он дошел до финала и гарантировал себе возвращение в топ-10. За обоими последить в Мельбурне будет очень интересно.

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Рафаэля Надаля, первую ракетку мира и прошлогоднего финалиста, сразу после жеребьевки записали в везунчики. Самые опасные в его половине соперники согласно «посеву» — это Григор Димитров и Марин Чилич. Но не стоит недо­оценивать и горячего австралийца Ника Кирьоса. Он выиграл турнир в Брисбене, а вообще способен на все что угодно — хоть бездарно проиграть в первом круге, хоть дойти до финала.

Но в случае с Надалем загадка в другом: проблемные колени не позволили испанцу нормально завершить прошлый сезон и вовремя начать нынешний. Он снялся с показательного турнира в Абу-Даби и с официального в Брисбене. Играть в Мельбурне ему предстоит «с листа» — впервые в карьере, что удивительно. Но Рафа уверяет, что это не проблема. Главное, чтобы со здоровьем все было в порядке.

Новак Джокович — кот в мешке. Серб не играл полгода и, как выяснилось в конце декабря, так и не долечил травмированный локоть до конца. Сможет ли шестикратный чемпион сыграть в Мельбурне в полную силу? Как скажется на нем недостаток практики? А сложнейшая сетка, согласно которой во втором круге придется играть с Монфисом, а в четвертом — со Зверевым? Пока по поводу экс-первой, а сейчас 14-й ракетки мира больше вопросов, чем ответов. Как и о Вавринке, который также появится на публике впервые после Уимблдона.

Что же россияне? Даниил Медведев порадовал классной победой в Сиднее, но едва ли можно рассчитывать на его сенсационный взлет в Мельбурне. Во-первых, семь матчей за неделю не могли не измотать теннисиста физически и эмоционально. Во-вторых, игровые условия в Мельбурне обычно ощутимо отличаются от сиднейских. И в-третьих, россиянин попал в ту самую интригующую часть сетки, где предсказать что-либо невозможно, а его первый соперник — австралиец Танасси Коккинакис уже сам по себе опасен.

Андрей Рублев грамотно взял неделю перерыва после финала в Дохе. Но уже на старте его ждет непростое испытание в лице опытнейшего Давида Феррера. Но с такими амбициями, как у 20-летнего россиянина, ветерана надо проходить и нацеливаться в третьем круге на Димитрова, с которым, напомним, Рублев с легкостью разобрался на US Open.

В ОЖИДАНИИ НОВОЙ ЧЕМПИОНКИ

В женской сетке, что за последний год стало привычным, все непредсказуемо. Серена ­Уильямс не приехала защищать титул и выиграть турнир может любая — хоть «сеяная», хоть «несеяная», хоть высоко стоящая в рейтинге теннисистка, хоть вообще его не имеющая.

Список тех, кто уже брал титулы в этом году, выглядит так: Элина Свитолина, Симона Халеп, Юлия Гергес, Ангелик Кербер, Элизе Мертенс. Где-то среди них и скрываются главные претендентки на победу на австралийском мэйджоре.

Халеп относится к фавориткам по определению, раз является первой ракеткой мира. Но в важные моменты, как можно было видеть в прошлом сезоне, ее нередко начинает лихорадить. Кербер, в отличие от себя прошлогодней, на старте 2018-го выиграла все девять своих встреч. Победная серия Гергес тянется с прошлой осени и насчитывает уже 14 матчей. Есть еще Белинда Бенчич, которая из 19 последних игр завершила в свою пользу 18. Уже в понедельник они с Винус Уильямс будут развлекать публику на арене Рода Лэйвера.

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Особняком стоит Мария Шарапова. Организаторы пригласили ее поучаствовать в жеребьевке, и снимки россиянки с Мемориальным кубком Дафне Акхурст, который вручается победительнице Открытого чемпионата Австралии, облетели весь мир. С тех пор как наша супер­звезда побеждала в Мельбурне, прошло уже 10 лет. Сможет ли она повторить успех сейчас? Этот Australian Open будет для нее первым после двухлетней паузы и мельдониевой дисквалификации и, должно быть, очень волнительным. Ведь именно на этом турнире она сдала злополучную пробу. Как показал турнир в Шэньчжэне, проблемы у Шараповой с тем, чтобы сочетать в своей игре агрессию с надежностью, по-прежнему имеются.

Интересно, что покажет на первом мэйджоре под руководством нового тренера самая юная из россиянок в элите Дарья Касаткина. Не забудем и о том, что Екатерина Макарова всегда зажигательно играет в Австралии, которую обожает. С ее именем связана и еще одна интрига турнира. Им с Еленой Весниной не хватает как раз титула Australian Open, для того чтобы оформить карьерный «Золотой шлем». Ведь три другие турнира «Большого шлема» и Олимпиаду они уже выигрывали.

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