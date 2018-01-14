Медведев в Сиднее: первый титул

Источник: Спорт-Экспресс

Даниил Медведев — один из тех игроков, кто делает перспективы российского мужского тенниса весьма привлекательными. Третий (после Карена Хачанова и Андрея Рублева) россиянин, завоевавший дебютный титул на турнире ATP до того, как отпраздновать 22-летие. Увлекающаяся натура, проявившая на этой неделе в Сиднее несвойственное ему хладнокровие и отменные бойцовские качества. В новом рейтинге он вновь окажется на подступах к Top-50.

Медведев заявил о себе в конце сезона-2016, когда ворвался в первую сотню рейтинга. В прошлом году москвич, переехавший тренироваться в Канны, стал полноправным членом теннисной элиты. Он сыграл финал в Ченнае, был в полуфинале в Истборне, где уступил только Новаку Джоковичу, записал себе в актив еще шесть четвертьфиналов в ATP и победил Стэна Вавринку на Центральном корте Уимблдона, прежде чем оскандалиться после матча второго круга.

Сезон-2018 Медведев начал на неделю позже, чем предыдущий — провел дополнительный сбор в Австралии. Не поехав защищать очки за финал в Индию, россиянин опустился на 84-е место в рейтинге ATP, но тут же смог исправить свое положение: в новом рейтинге он будет примерно 54-м, что близко к его лучшей в карьере позиции (48-й).

Начинать выступление в Сиднее Даниилу пришлось с квалификации, где он был «посеян» под первым номером. Больших трудностей у него там не возникло (6:1, 6:2 и 6:2, 6:4), и россиянин вошел в «основу».

По основной сетке Медведев двигался также уверенно, шокируя соперников игрой на собственной подаче. В трех первых матчах — с Филиппом Кольшрайбером. Джаредом Дональдсоном и Паоло Лоренци он выиграл соответственно 92, 84 и 90 процента очков на первом мяче — это очень высокие показатели.

Сиднейская сказка Медведева едва не закончилась в полуфинале с Фабио Фоньини. Россиянин уступал 2:6, 1:3, и соперник играл просто здорово — даже сам Даниил это признал. Но шаг за шагом, сохраняя выдержку, которой, в прежние времена ему, бывало, не хватало, россиянин сумел перевернуть ход игры в свою пользу и праздновал победу со счетом — 2:6, 6:4, 6:1.

В титульной встрече сценарий отчасти повторился. Там 21-летнему Медведеву противостояла главная сенсация первых, австралийских, недель сезона — 18-летний уроженец испанского Аликанте и житель Сиднея Алекс Де Минаур. И это был самый молодой финал в ATP за 11 лет — с тех пор, как в Индиан-Уэллсе-2007 Рафаэль Надаль победил Новака Джоковича.

Сказать, что этот матч был для россиянина трудным — ничего не сказать. Юноша на другой половине корта играл, как он сам выразился, «на своем заднем дворе», за него болел весь стадион, включая ряд легендарных австралийских теннисистов, а в ложе игрока был весьма активен его именитый наставник — экс-первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт.

У самого Даниила при этом получалось далеко не все. За первый сет он допустил 22 невынужденные ошибки (у соперника набралось шесть), три из них были двойными. Де Минаур боролся отчаянно, возвращая все мячи на противоположную половину корта, и раз за разом дожидался подарков от оппонента. Первый сет россиянин проиграл вчистую — 1:6. Во второй партии он начал пробивать оборону австралийца, получившего прозвище «Голубая стена» — оно позаимствовано у регбийной команды Нового Южного Уэльса, известной мастерской игрой в защите.

В решающем сете, воспользовавшись очевидным спадом у соперника, и выдав несколько шикарных розыгрышей, Медведев повел 4:0.

И тут началось самое интересное. Де Минаур сократил отставание до 3:4, а при 3:5 спас матчбол на собственной подаче. Вскоре счет был уже 5:5. Дрогнуть после того, как упустил такое преимущество, ничего не стоит. Особенно такому эмоциональному и заводному игроку, как Даниил. Но он справился. И это здорово!

«Я работал над ментальной составляющей своей игры», — пояснил он позже.

Он сделал брейк в 11-м гейме, а подавая на матч во второй раз, был очень сосредоточен. Пронзая соперника холодными взглядами, он заработал тройной матчбол и выстоял в долгом обмене ударами при розыгрыше первого же. А победу — первую турнирную победу в ATP — праздновал весьма спокойно.

«Чем больше эмоций я чувствую, тем меньше их показываю», — сказал россиянин. В чемпионской речи на корте он поблагодарил свою девушку, которая всегда очень активно поддерживает его с трибуны, но в Австралию не приехала, потому что… ей не дали визу.

А на пресс-конференции Медведев раскрыл еще один секрет победы: «Раньше я ел круассаны с джемом на завтрак и плохо чувствовал себя на корте. Теперь не ем. Вот и выиграл турнир», — сказал он.