Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Блинкова сыграет с Гаспарян в первом круге Australian Open, Калинская — с Джорджи
По окончании квалификации полностью сформировалась женская сетка Australian Open.
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По окончании квалификации полностью сформировалась женская сетка Australian Open.
Анна Блинкова попала на соотечественницу Маргариту Гаспарян, а Анна Калинская — на итальянку Камилу Джорджи.
Дарья Касаткина получила в соперницы Анну Каролину Шмидлову из Словакии. 15-летняя украинка Марта Костюк, в прошлом году выигравшая юниорский Australian Open, в первом круге основных соревнований сыграет с китаянкой Пэн Шуай.
Ее соотечественница Элина Свитолина, «посеянная» под четвертым номером, получила в соперницы Ивану Йорович из Сербии.