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13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Блинкова сыграет с Гаспарян в первом круге Australian Open, Калинская — с Джорджи

По окончании квалификации полностью сформировалась женская сетка Australian Open.

Анна Блинкова попала на соотечественницу Маргариту Гаспарян, а Анна Калинская — на итальянку Камилу Джорджи.

Дарья Касаткина получила в соперницы Анну Каролину Шмидлову из Словакии. 15-летняя украинка Марта Костюк, в прошлом году выигравшая юниорский Australian Open, в первом круге основных соревнований сыграет с китаянкой Пэн Шуай.

Ее соотечественница Элина Свитолина, «посеянная» под четвертым номером, получила в соперницы Ивану Йорович из Сербии.

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