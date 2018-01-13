Первый титул Премьера. Даниил Медведев выиграл турнир в Сиднее

Источник: Советский спорт

КТО ТАКОЙ МЕДВЕДЕВ?

Краткий ликбез по Даниилу — если вы до сих пор не в курсе, что это за парень.

Ему 21 год (в феврале исполнится 22). Он закончил престижный физико-математический лицей в Москве и отучился год в МГИМО. Потом, правда, понял, что совмещать учебу в престижном ВУЗе и профессиональную карьеру не получится, так что взял академ и переехал на Лазурный берег. С тех пор Медведев тренируется во Франции.

Нет, он не родственник Дмитрия Медведева, хотя прозвище «Премьер» (как и «Министр») давно и прочно прилипло к игроку.

Нет, он даже не родственник бывшего пресс-секретаря Бориса Ельцина Сергея Медведева (хотя отчество Даниила — Сергеевич).

В начале прошлого сезона россиянин уже сыграл один финал — в Ченнае. Там, правда, уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Зато случился прорыв в топ-100, а заодно — и в список перспективной молодежи.

За 2017 год Медведев отметился попадание в топ-50 рейтинга, победой над Стэном Вавринкой в первом круге Уимблдона, целой россыпью четвертьфиналов на турнирах ATP (от Монпелье и Марселя до Вашингтона и «Кубка Кремля»), а также серией из семи поражений кряду (пришедшейся на конец лета и начало осени).

Итог — сыграв в полуфинале Молодежного чемпионата ATP, Даниил закончил год 65-й ракеткой мира.

«Вместе с Андреем Рублевым и Кареном Хачановым он теперь должен сделать следующий шаг!» — дружно признали эксперты (от простых журналистов до главы ФТР Шамиля Тарпищева). Парень не обделен талантом, у него — неординарный ум, проблемы с физикой можно подправить, так что в перспективе это — игрок топ-10.

А может быть даже и выше.

САМЫЙ ЮНЫЙ ФИНАЛ.

Правда, начало нового сезона у Даниила совсем не задалось — в австралийском Плэйфорде уже в первом круге он уступил Маринко Матосевичу (379-й ракетке мира). Не защитив очки за прошлогодний ченнайский финал, Медведев резко рухнул в рейтинге (на 84-ю позицию). В Сиднее россиянину пришлось играть квалификацию. На фоне финала Рублева в Дохе и неплохой игры Хачанова на Кубке Хопмана (где Карена хвалил сам Роджер Федерер), старт Даниила выдался неважным.

Второй турнир все исправил.

Квалификация прошла на ура — россиянин Александр Журбин и чех Вацлав Сафранек на двоих взяли у Медведева всего-то 9 геймов. В первом круге в основе был бит опытный Филипп Кольшрайбер (6:3, 6:2), во втором — перспективный и талантливый американец Джеральд Дональдсон. Дальше остались не удел два итальянца — причем, заслуженных, мастеровитых… Ни Паоло Лоренцо, ни Фабио Фонини в итоге не смогли остановить Даниила (хотя Фонини и выиграл первый сет 6:2).

Так россиянин второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP.

Где его встретил не экс-игрок десятки Фернандо Вердаско. Не действующий победитель «Кубка Кремля» и турнира в Питере Дамир Джумхур. Не бывший четвертьфиналист Уимблдона Фелисиано Лопес. Не опытный француз Бенуа Пэр… А юный австралиец, 18-летний субтильный парень — Алекс де Минор. Который всех ребят, описанных в этом абзаце, благополучно убрал из основной сетки.

На радость местной публике.

Де Минор, начав сезон 208-й ракеткой мира, уже на славу погудел в Брисбене, где, получив wild card, добрался до полуфинала (успев обыграть и Милоша Раонича). Парень в родных стенах зажег! Никто не думал, что феерия продолжится в Сиднее. Однако ж вот — Алекс добился здесь даже большего успеха! И таким образом мы получили самый молодой мужской финал с 2007 года! Точнее — с Индиан-Уэлса-2007, когда 20-летний Надаль обыграл 19-летнего Джоковича.

В Сиднее столь юные ребята не доходили до титульного матча и вовсе с 1989-го — тогда 21-летний Аарон Крикштейн нанес поражение… 18-летнему Андрею Черкасову.

И если почти 30 лет назад россиянин в Австралии уступил, на этот раз все сложилось иначе.

ТРИ НАПРЯЖЕННЫХ СЕТА

2 часа 12 минут — столько продлился финал. Вот как-то не по-молодежному… И в плане длительной борьбы. И в плане ее содержания.

Мы увидели действительно зрелый теннис!

А главное — интригующий.

При поддержке переполненных трибун местной арены, а заодно — Ллейтона Хьюитта, взявшего Де Минора под свое крыло, юный австралиец легко берет первый сет — 6:1. У Медведева — сплошные ошибки (включая двойные), потерянный вид… Прямо как в полуфинале против Фонини в стартовой партии. И так же, как и против Фабио, Даниил резко прибавляет во второй.

Важнейший брейк — и 6:4 в пользу россиянина. Вскоре он ведет уже 4:0 в последнем сете. Де Минор выглядит уставшим, но борется. Тот еще бегунок-тягунок! Все подачи вернет, в длинных розыгрышах смотрится уверенно. Делает один обратный брейк. Уходит с матчбола при счете 3:5. Наконец, сравнивает цифры на табло — 5:5!

Медведев сдался?

Может, Даниилу и не хватает мощи (что, в общем, странно при росте под два метра), зато с умом и тактикой у россиянина — полный порядок. С нервами и характером, как видим, тоже. Словно подманив соперника и ослепив его ложной надеждой, Медведев снова прибавляет — делает брейк. И тут же, на своей подаче, получает очередной матчбол. Тройной!

Нет, Де Минору из этой ситуации уже не выбраться.

Карен Хачанов свой первый титул взял еще в 2016-м — в Ухани. Рублев — в прошлом году (в Умаге). Теперь настала очередь Медведева. В начале года. Перед Australian Open!