Первый титул Премьера. Даниил Медведев выиграл турнир в Сиднее
Россиянин Даниил Медведев завоевал свой первый титул ATP — в финале в Сиднее он одолел местную сенсацию, 18-летнего Алекса де Минора.
Россиянин Даниил Медведев завоевал свой первый титул ATP — в финале в Сиднее он одолел местную сенсацию, 18-летнего Алекса де Минора.
КТО ТАКОЙ МЕДВЕДЕВ?
Краткий ликбез по Даниилу — если вы до сих пор не в курсе, что это за парень.
Ему 21 год (в феврале исполнится 22). Он закончил престижный
Нет, он не родственник Дмитрия Медведева, хотя прозвище «Премьер» (как и «Министр») давно и прочно прилипло к игроку.
Нет, он даже не родственник бывшего
В начале прошлого сезона россиянин уже сыграл один финал — в Ченнае. Там, правда, уступил испанцу Роберто
За 2017 год Медведев отметился попадание в топ-50 рейтинга, победой над Стэном Вавринкой в первом круге Уимблдона, целой россыпью четвертьфиналов на турнирах ATP (от Монпелье и Марселя до Вашингтона и «Кубка Кремля»), а также серией из семи поражений кряду (пришедшейся на конец лета и начало осени).
Итог — сыграв в полуфинале Молодежного чемпионата ATP, Даниил закончил год 65-й ракеткой мира.
«Вместе с Андреем Рублевым и Кареном Хачановым он теперь должен сделать следующий шаг!» — дружно признали эксперты (от простых журналистов до главы ФТР Шамиля Тарпищева). Парень не обделен талантом, у него — неординарный ум, проблемы с физикой можно подправить, так что в перспективе это — игрок топ-10.
А может быть даже и выше.
САМЫЙ ЮНЫЙ ФИНАЛ.
Правда, начало нового сезона у Даниила совсем не задалось — в австралийском Плэйфорде уже в первом круге он уступил Маринко Матосевичу (379-й ракетке мира). Не защитив очки за прошлогодний ченнайский финал, Медведев резко рухнул в рейтинге (на 84-ю позицию). В Сиднее россиянину пришлось играть квалификацию. На фоне финала Рублева в Дохе и неплохой игры Хачанова на Кубке Хопмана (где Карена хвалил сам Роджер Федерер), старт Даниила выдался неважным.
Второй турнир все исправил.
Квалификация прошла на ура — россиянин Александр Журбин и чех Вацлав Сафранек на двоих взяли у Медведева
Так россиянин второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP.
Где его встретил не
На радость местной публике.
Де Минор, начав сезон 208-й ракеткой мира, уже на славу погудел в Брисбене, где, получив wild card, добрался до полуфинала (успев обыграть и Милоша Раонича). Парень в родных стенах зажег! Никто не думал, что феерия продолжится в Сиднее. Однако ж вот — Алекс добился здесь даже большего успеха! И таким образом мы получили самый молодой мужской финал с 2007 года! Точнее — с Индиан-Уэлса-2007, когда 20-летний Надаль обыграл 19-летнего Джоковича.
В Сиднее столь юные ребята не доходили до титульного матча и вовсе с 1989-го — тогда 21-летний Аарон Крикштейн нанес поражение… 18-летнему Андрею Черкасову.
И если почти 30 лет назад россиянин в Австралии уступил, на этот раз все сложилось иначе.
ТРИ НАПРЯЖЕННЫХ СЕТА
2 часа 12 минут — столько продлился финал. Вот
Мы увидели действительно зрелый теннис!
А главное — интригующий.
При поддержке переполненных трибун местной арены, а заодно — Ллейтона Хьюитта, взявшего Де Минора под свое крыло, юный австралиец легко берет первый сет — 6:1. У Медведева — сплошные ошибки (включая двойные), потерянный вид… Прямо как в полуфинале против Фонини в стартовой партии. И так же, как и против Фабио, Даниил резко прибавляет во второй.
Важнейший брейк — и 6:4 в пользу россиянина. Вскоре он ведет уже 4:0 в последнем сете. Де Минор выглядит уставшим, но борется. Тот еще
Медведев сдался?
Может, Даниилу и не хватает мощи (что, в общем, странно при росте под два метра), зато с умом и тактикой у россиянина — полный порядок. С нервами и характером, как видим, тоже. Словно подманив соперника и ослепив его ложной надеждой, Медведев снова прибавляет — делает брейк. И тут же, на своей подаче, получает очередной матчбол. Тройной!
Нет, Де Минору из этой ситуации уже не выбраться.
Карен Хачанов свой первый титул взял еще в 2016-м — в Ухани. Рублев — в прошлом году (в Умаге). Теперь настала очередь Медведева. В начале года. Перед Australian Open!
Может, у нас и правда появилась тройка отличных игроков? И ожидания от этого сезона сумеют оправдаться?