У них были совершенно разные судьбы.
Медведев извинился после победы на турнире в Сиднее
Россиянин Даниил Медведев принес свои извинения публике после победы в турнире в Сиднее.
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Россиянин Даниил Медведев принес свои извинения публике после победы в турнире в Сиднее.
Дело в том, что в финале он победил австралийца Алекса Де Минаура, которого поддерживали местные болельщики.
— В первую очередь я хотел бы извиниться, — обратился к болельщикам во время награждения Медведев, для которого это первая победа в АТР.
После награждения он раздал болельщикам автографы и сфотографировался с ними.