Российский теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP

Медведев стал победителем турнира ATP впервые в карьере. Россиянин дебютировал в Мировом туре ATP в 2014 году. Ранее он один раз играл в финале турнира ATP — в январе 2017 года на соревнованиях в Индии он уступил в двух сетах испанцу Роберто Баутисте Агуту.