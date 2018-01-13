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14:25 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP

ТАСС, 13 января. Россиянин Даниил Медведев победил австралийца Алекса де Минора в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее (призовой фонд — $468,9 тыс.).

Источник: AP 2018

21-летний россиянин одержал победу со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Медведев стал победителем турнира ATP впервые в карьере. Россиянин дебютировал в Мировом туре ATP в 2014 году. Ранее он один раз играл в финале турнира ATP — в январе 2017 года на соревнованиях в Индии он уступил в двух сетах испанцу Роберто Баутисте Агуту.

На турнирах серии Большого шлема россиянин трижды заканчивал выступления в первом раунде (Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат США, все — 2017 год) и единожды — во втором (Уимблдон-2017, в первом круге был обыгран швейцарец Стэн Вавринка).

В рейтинге ATP Медведев в настоящее время занимает 84-е место.

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Сиднее
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