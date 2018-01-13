У них были совершенно разные судьбы.
Мертенс завоевала второй титул в карьере, став лучшей в Хобарте
Бельгийка Элисе Мертенс (2) завоевала титул на соревнованиях в Хобарте.
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Бельгийка Элисе Мертенс (2) завоевала титул на соревнованиях в Хобарте.
22-летняя уроженка Лёвена, занимающая 36-е место в рейтинге WТА, в финале победила румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Встреча, дважды прерывавшаяся
Для Мертенс этот титул стал вторым в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде.