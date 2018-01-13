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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Мертенс завоевала второй титул в карьере, став лучшей в Хобарте

Бельгийка Элисе Мертенс (2) завоевала титул на соревнованиях в Хобарте.

Источник: AP 2018

22-летняя уроженка Лёвена, занимающая 36-е место в рейтинге WТА, в финале победила румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Встреча, дважды прерывавшаяся из-за дождя, продолжалась 2 часа 31 минуту. Элисе 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Михаэла сделала 4 эйса при 4 двойных.

Для Мертенс этот титул стал вторым в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде.

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