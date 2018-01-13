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Кербер выиграла турнир в Сиднее, победив в финале Барти
Немка Анжелика Кербер в финале турнира WТА в Сиднее с призовым фондом $ 733,9 тыс. взяла верх над австралийкой Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.
Немка Анжелика Кербер в финале турнира WТА в Сиднее с призовым фондом $ 733,9 тыс. взяла верх над австралийкой Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность решающего поединка составила 1 час 11 минут. 29-летняя уроженка Бремена, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку, отыграла 5
Для Кербер этот титул стал 11-м в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде. Анжелика проиграла по ходу турнира две партии.