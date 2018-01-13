Блинкова вышла в финал квалификации Australian Open, Монова и Жук — проиграли

В субботу российская теннисистка со счетом 5:7. 6:4, 7:5 переиграла немку Антонию Лоттнер. Поединок продолжался более 2,5 часов.
Две другие представительницы России Полина Монова и Софья Жук не смогли выйти в финальный раунд квалификации. Монова уступила американке Ирине Фалькони — 2:6, 6:7 (2:7), Жук проиграла Магдалене Френх из Польши — 3:6, 6:4, 2:6.
За выход в основную сетку турнира Australian Open Блинкова поспорит с болгаркой Викторией Томовой, которая оказалась сильнее россиянки Евгении Родиной (2).