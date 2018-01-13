У них были совершенно разные судьбы.
Белорус Максим Мирный одержал 1000-ю победу в карьере
Белорусский теннисист Максим Мирный одержал 1000-ю победу в карьере, если считать, и одиночные, и парные матчи, сообщает
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Белорусский теннисист Максим Мирный одержал 1000-ю победу в карьере, если считать, и одиночные, и парные матчи, сообщает
25-й сезон на профессиональном корте Мирный может начать с 51-го титула в парном разряде. Во всяком случае в финал парного турнира в Окленде он вместе c австрийцем Филиппом Освальдом уже вышел. В полуфинале с южноафриканцем Рэйвеном Клаасеном и новозеландцем Майклом Винусом Мирный как раз и одержал свою юбилейную 1000-ю победу — 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).