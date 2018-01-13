У них были совершенно разные судьбы.
Джон Макинрой: Сложно представить, что Федерер повторит свой успех
Один из лучших теннисистов в истории, а ныне комментатор Australian Open на каналах Eurosport поделился своими ожиданиями от турнира.
Один из лучших теннисистов в истории, а ныне комментатор Australian Open на каналах Eurosport поделился своими ожиданиями от турнира.
ФЕДЕРЕР — ЛУЧШИЙ ИГРОК ИЗ ТЕХ, КОГО Я ВИДЕЛ
— Чего вы ждете от «посеянного» под первым номером Рафаэля Надаля?
— На первый взгляд, Рафа в хорошей форме. Думаю, лучшим матчем сезона была его игра против Роджера Федерера в Австралии. Для всех знатоков и любителей тенниса это было большой неожиданностью — видеть, как играют эти два спортсмена. Он мог и, наверное, должен был выиграть тот матч, когда вел 3:1 в пятом сете. В течение всего прошлого года Рафа хорошо двигался, во всяком случае, был близок к своей прежней форме. Остальные игроки чувствуют это. Он потрясающий теннисист.
Понятно, что все зависит от состояния его здоровья. Если Рафа будет здоров, он может выиграть все, если же нет, тогда можно начинать волноваться. Впрочем, то же самое можно сказать обо всех лидерах. Вообще, Рафа и Роджер Федерер — это два лучших игрока из всех, кого я
— Если Федерер будет здоров, сможет ли он продолжить череду побед?
— Теннис — это не футбол, где уставшего игрока может заменить
— Что скажете про Джоковича?
— Если у него не будет проблем со здоровьем, я однозначно вижу его в тройке лидеров. Федерер и Надаль — это два лучших игрока, туда же я бы отнес и Пита Сампраса, Род Лейвер был моим кумиром. Джоковича тоже можно включить в этот список. Его игра в течение последних
ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫИГРАЛ
— Новое поколение игроков — Тим, Саша Зверев, Димитров — могут выиграть турнир «Большого шлема» в этом году?
— Да,
— Кого вам хотелось бы видеть победителем Открытого чемпионата Австралии?
—
— Что можно сделать, чтобы предотвратить травмы ведущих игроков, которых в последнее время стало очень много? Или это просто невезение?
— Это хороший вопрос, и на него сложно дать ответ. Думаю, это частично невезение, но сказывается и то, что эти ребята очень долго играли на пределе возможностей. Это неудивительно: если ты работаешь пять, восемь или десять лет без отдыха, ты видишь положительный результат и сохраняешь мотивацию, но при этом есть риск неосмотрительно израсходовать все силы. Эти ребята выкладываются по полной. Грань между тренировками на пределе возможностей и травмой очень тонкая… Организм изнашивается.
ШАПОВАЛОВ — ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ МЕНЯ
— Кто станет открытием сезона?
— Надеюсь, что
— Что вы думаете о нововведениях в правилах, опробованных на турнире Next Gen в прошлом ноябре?
— Я годами говорил о том, что нужны перемены. Я рад, что они попытались
—
— Дениса Шаповалова можно было бы назвать обновленной версией меня. Возможно, он немного крупнее, но он прекрасно двигается и прекрасно чувствует ритм. Он левша, и у него одноручный удар слева. Он — как глоток свежего воздуха для меня. Его стиль игры напоминает мой собственный. Кирьос — самый талантливый, но он правша, и это совершенно другая история. Надеюсь, что эти двое выступят хорошо.