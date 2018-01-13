Джон Макинрой: Сложно представить, что Федерер повторит свой успех

ФЕДЕРЕР — ЛУЧШИЙ ИГРОК ИЗ ТЕХ, КОГО Я ВИДЕЛ

— Чего вы ждете от «посеянного» под первым номером Рафаэля Надаля?

— На первый взгляд, Рафа в хорошей форме. Думаю, лучшим матчем сезона была его игра против Роджера Федерера в Австралии. Для всех знатоков и любителей тенниса это было большой неожиданностью — видеть, как играют эти два спортсмена. Он мог и, наверное, должен был выиграть тот матч, когда вел 3:1 в пятом сете. В течение всего прошлого года Рафа хорошо двигался, во всяком случае, был близок к своей прежней форме. Остальные игроки чувствуют это. Он потрясающий теннисист.

Понятно, что все зависит от состояния его здоровья. Если Рафа будет здоров, он может выиграть все, если же нет, тогда можно начинать волноваться. Впрочем, то же самое можно сказать обо всех лидерах. Вообще, Рафа и Роджер Федерер — это два лучших игрока из всех, кого я когда-либо видел. Правда, Новак Джокович уже их догоняет. Так что сейчас мы можем следить за игрой сразу трех из пяти лучших теннисистов в истории.

— Если Федерер будет здоров, сможет ли он продолжить череду побед?

— Теннис — это не футбол, где уставшего игрока может заменить кто-то другой. На корте ты один, и это накладывает сложности. Сложно представить, что Федерер может повторить успех прошлого года, но, если это вообще возможно, он это сделает. Роджер выглядит так, как будто ему 25−28 лет. Это потрясающе. Я никогда не видел теннисиста, который бы так хорошо играл в таком возрасте. Но опять же, он в принципе лучший игрок из всех, кого я видел в своей жизни.

— Что скажете про Джоковича?

— Если у него не будет проблем со здоровьем, я однозначно вижу его в тройке лидеров. Федерер и Надаль — это два лучших игрока, туда же я бы отнес и Пита Сампраса, Род Лейвер был моим кумиром. Джоковича тоже можно включить в этот список. Его игра в течение последних четырех-пяти лет была потрясающей. Он поднялся на уровень Федерера и Надаля. Новак однозначно может выиграть еще один «Большой шлем», если он будет здоров и мотивирован. У меня нет сомнений на этот счет.

Роджер ФЕДЕРЕР | Источник: AFP 2018

ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫИГРАЛ КТО-ТО ИЗ МОЛОДЫХ

— Новое поколение игроков — Тим, Саша Зверев, Димитров — могут выиграть турнир «Большого шлема» в этом году?

— Да, кто-то из молодых игроков может стать победителем «Большого шлема». Тот же Григор Димитров имеет сейчас все шансы. Считаю, что Александр Зверев однажды станет первой ракеткой мира. Он был не вполне готов физически в прошлом году. Возможно, он извлек урок из своего матча с Надалем — год закончился для него не очень хорошо, но он все равно имеет все шансы выиграть. Если будет готов физически, он может победить.

— Кого вам хотелось бы видеть победителем Открытого чемпионата Австралии?

— Кого-то из молодых игроков, таких, как Димитров, Ник Кирьос или Александр Зверев… Они уже очень стараются, но пока еще не вышли на нужный уровень. Я дружу с Милошем Раоничем, поэтому хочу, чтобы ему все удалось, и я знаю, насколько сильно он хочет выиграть. Я не знаю, смог ли он полностью восстановить здоровье. Но если бы кто-то из этих трех — Димитров, Кирьос или Зверев — выиграл, это был бы лучший вариант для тенниса.

— Что можно сделать, чтобы предотвратить травмы ведущих игроков, которых в последнее время стало очень много? Или это просто невезение?

— Это хороший вопрос, и на него сложно дать ответ. Думаю, это частично невезение, но сказывается и то, что эти ребята очень долго играли на пределе возможностей. Это неудивительно: если ты работаешь пять, восемь или десять лет без отдыха, ты видишь положительный результат и сохраняешь мотивацию, но при этом есть риск неосмотрительно израсходовать все силы. Эти ребята выкладываются по полной. Грань между тренировками на пределе возможностей и травмой очень тонкая… Организм изнашивается.

Денис ШАПОВАЛОВ | Источник: AFP 2018

ШАПОВАЛОВ — ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ МЕНЯ

— Кто станет открытием сезона?

— Надеюсь, что кто-то из молодых ребят, например, Денис Шаповалов или Фрэнсис Тиафо. Денис уже полностью сформировался физически, и если он получит надлежащую подготовку, то может всех удивить. Может быть, он уже это понял.

— Что вы думаете о нововведениях в правилах, опробованных на турнире Next Gen в прошлом ноябре?

— Я годами говорил о том, что нужны перемены. Я рад, что они попытались что-то сделать. Единственное, что изменилось — это 25-секундный хронометр, но я не думаю, что он установлен на корте. Так что мне не кажется, что произошли какие-то значительные изменения, но поживем — увидим. Надеюсь, что перемены будут, потому что спорту нужны эксперименты.

— Кто-нибудь из теннисистов похож на вас в молодости?