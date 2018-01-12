Алекс Де Минаур: Медведев — очень опасный соперник

«Я отдал первый сет и сразу перестал верить в себя, но мне очень помогли болельщики. Постарался прибавить и бежал за каждым мячом, хотел стать стеной. Здорово, что смог превратить это в победу.

В финале сыграю с Медведевым — он тоже молодой парень. Знаю, что он играл на Итоговом U-21. Очень опасный соперник, так что матч будет трудным. Думаю, болельщикам понравится.