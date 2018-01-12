У них были совершенно разные судьбы.
Алекс Де Минаур: Медведев — очень опасный соперник
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур прокомментировал победу над французом Бенуа Пэром в полуфинале турнира в Сиднее.
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур прокомментировал победу над французом Бенуа Пэром в полуфинале турнира в Сиднее.
«Я отдал первый сет и сразу перестал верить в себя, но мне очень помогли болельщики. Постарался прибавить и бежал за каждым мячом, хотел стать стеной. Здорово, что смог превратить это в победу.
В финале сыграю с Медведевым — он тоже молодой парень. Знаю, что он играл на Итоговом U-21. Очень опасный соперник, так что матч будет трудным. Думаю, болельщикам понравится.
Помню тот сбор, о котором он рассказывал. Тогда я смог потренироваться со многими ребятами — это классный опыт. Но я буду играть так, будто не знаю его, — цитирует Алекса