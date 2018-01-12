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12 января, источник: GoTennis.ru

Другая реальность: превью Australian Open, в котором Киргиос играет в финале, но побеждает всё равно Федерер

Американский аналитик Стив Тиньор делится своим виденьем сетки Australian Open.

Дорога была довольно-таки тернистой, но в итоге все участники мужской Топ-10, включая Рафу, Новака и Вавринку, добрались до Мельбурна. Глядя на четверти сеток, можно решить, что нас ждёт трёхэтапная битва поколений: первая и четвёртая части — однозначны: там правит бал старая гвардия в лице Федерера и Надаля. Вторую четверть возглавляет их младший брат Григор Димитров, а в третьей — царит молодое поколение и Александр Зверев.

Американский аналитик Стив Тиньор делится своим виденьем сетки Australian Open.

Смогут ли старшие ребята сдержать не такой уж активный натиск молодого поколения? Давайте разбираться.

Первая четверть

Надаль и его колени выглядели достаточно здоровыми в выставочных матчах, но судя по тому, как он завершил 2017 год, до идеальной формы испанцу ещё достаточно далеко. На своих последних официальных стартах — в Париже и Лондоне — Рафа каждый раз мучился в первом матче лишь для того, чтобы сняться со следующего. Пока не ясно, что там у Надаля с организмом, но с сеткой у него всё хорошо: он стартует матчем против 37-летнего Виктора Эстрельи (никогда раньше не встречались), а другие сеяные в его части сетки — это Куэвас, Джумхур, Шварцман, Мюллер, Карреньо-Буста, Иснер и Чилич.

За кем следить

Чилич. Мы помним ужасный провал в финале Уимблдона, но забыли игру, которая его туда вывела. Сможет ли хорват набрать достаточный темп, чтобы остановить Надаля в четвертьфинале? Ему потребуется немало: Рафа не проигрывал Марину с 2009 года.

Чорич. 21-летний хорват выиграл два из четырёх матчей против Рафы. Они могут встреться в третьем круге.

Харрисон. На прошлой неделе играл в финале Брисбена. Сетка довольно простая.

В полуфинал выйдет: Надаль.

Вторая четверть

Пока другие топы борются с проблемами тела, Григор Димитров — местный топ — борется с проблемами психологии. Сделают ли третье место рейтинга и лондонский прорыв болгарина хоть немного увереннее и мощнее? Или они заставят 26-летнего теннисиста с двумя солидными титулами волноваться из-за того, что каждый зритель ждёт от него титула? Много лет такие ожидания только закапывали карьеру Григора. Или же Димитров остался всё тем же: в отдельном розыгрыше — лучший игрок в мире, на дистанции из двух матчей — уступает любому из Топ-10?

С первым серьёзным тестом болгарин может столкнуться в третьем раунде, когда, возможно, сразится с тинэйджером, который выбил его с US Open, — Андреем Рублёвым. Если Димитров справится, ему предстоит более сложное испытание — Ник Киргиос, победивший его в Брисбене.

За кем следить

Киргиос и Сок. Друзья и иногда напарники обладают орудиями мирового класса: Киргиос — подачей, а Сок — форхендом. 2017 для обоих оказался шагом вперёд, но никого окончательно ни в чём не убедил. Сейчас у обоих есть шансы на полуфинал.

В полуфинал выйдет: Киргиос.

Третья четверть

Балом здесь правят Саша Зверев и Доминик Тим. Год назад мы бы сказали, что это четверть, у которой большое будущее. Но сейчас это будущее кажется несколько нестабильным. Ни немец, ни австриец не смогли хорошо завершить прошлый сезон. Ни один из них прежде не играл в четвертьфинале АО, оба могут столкнуться с апсетом в этом году.

Тим стартует матчем против Гвидо Пельи, с которым встречался в Дохе, а потом может сыграть с неудобным Адрианом Маннарино в третьем круге. Зверев может столкнуться со старшим братом Мишей в третьем. Миша ни разу не проигрывал — 2:0, хотя они и не встречались с 2014.

Тим и Зверев — на верхушке и в самом низу этого отрезка сетки, но настоящая сила может находится между ними. Это Джокович и Вавринка. Серб начнёт турнир встречей с Дональдом Янгом и может сыграть с Гаэлем Монфисом во втором круге. Стэн будет соперничать с Ричардасом Беранкисом, а потом, возможно, — с Роберто Баутистой-Агутом. Неплохая сетка для обоих.

С самого начала карьеры Новак и Стэн ни разу не пропускали «мэйджоры» — мы впервые видим, как они выкарабкиваются после такой трудной травмы. Все знают, что Новак очень любит Мельбурн. И, конечно, все знают, что Вавринка любит выигрывать «Шлемы», появляясь из ниоткуда. Но не слишком ли рано для обоих?

За кем следить

Танаси Коккинакис. Его не было почти на два года, но он по-прежнему отлично бьёт с форхенда. И ему всё ещё 21 год.

В полуфинал выйдет: Джокович.

Четвёртая четверть

В последние 12 месяцев участники Тура должны были выучить одну важную формулу: здоровый Федерер — непобедимый Федерер. А сейчас Роджер здоровее большинства своих главных соперников. Кто может встать на его пути к двадцатому титулу? Я назову двоих: Дель Потро и Давид Гоффин. Аргентинец победил Федерера на US Open, а бельгиец — в Лондоне. И они оба в четверти швейцарца!

К счастью для Роджера, Дельпо и Гоффин — в одной части, поэтому он может сыграть лишь с одним из них, и этого не случится до четвертьфинала. До тех пор его путь выглядит проходным: Бедене, Гаске, Раонич и Куэрри.

В полуфинал выйдет: Федерер.

В полуфиналах Киргиос победит Надаля, а Федерер победит Джоковича.

В финале Федерер победит Киргиоса.

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