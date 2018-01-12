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12:33 (мск), источник: GoTennis.ru

Белинда Бенчич победила на выставочном турнире в Куойнге

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выиграла выставочные соревнования в Куйонге.

В заключительном матче турнира 77-я ракетка мира, 20-летняя Белинда, взяла верх над 30-летней немкой Андреа Петкович, занимающей 101-ю позицию в мировой классификации, — 3/6, 6/4, 10:4.

Напомним, что у мужчин трофей завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста.

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