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Белинда Бенчич победила на выставочном турнире в Куойнге
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выиграла выставочные соревнования в Куйонге.
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выиграла выставочные соревнования в Куйонге.
В заключительном матче турнира 77-я ракетка мира, 20-летняя Белинда, взяла верх над 30-летней немкой Андреа Петкович, занимающей 101-ю позицию в мировой классификации, — 3/6, 6/4, 10:4.
Напомним, что у мужчин трофей завоевал испанец Пабло