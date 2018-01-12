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Окленд. Роберто Баутиста-Агут на трёх тай-брейках одолел Робина Хаазе
Испанский теннисист Роберто
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Испанский теннисист Роберто
Поединок продлился 2 часа 52 минуты. 21-й номер рейтинга АТР, 29-летний Роберто, сделал три брейка и семь эйсов, один раз ошибившись при подаче. 30-летний Хаазе, занимающий 43-е место в мировой классификации, трижды брал подачу соперника, совершил 19 эйсов и четыре двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.
В финале соревнований ASB Classic