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10:51 (мск), источник: GoTennis.ru

Окленд. Роберто Баутиста-Агут на трёх тай-брейках одолел Робина Хаазе

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прошёл в финал турнира в Окленде, переиграв в трёх сетах Робина Хаазе из Нидерландов, — 6/7 (7), 7/6 (3), 7/6 (5).

Поединок продлился 2 часа 52 минуты. 21-й номер рейтинга АТР, 29-летний Роберто, сделал три брейка и семь эйсов, один раз ошибившись при подаче. 30-летний Хаазе, занимающий 43-е место в мировой классификации, трижды брал подачу соперника, совершил 19 эйсов и четыре двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

В финале соревнований ASB Classic Баутиста-Агут сразится с победителем игры испанца Давида Феррера и аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.

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