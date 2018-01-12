Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
«Русский бэби-бум» в Майами: россиянки все чаще улетают рожать во Флориду
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:30
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (М)
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Малага
Хоккей. НХЛ
13.01
Коламбус Блю Джэкетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
13.01
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
13.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
13.01
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.01
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
25Лучшие спортивные фото 2017 года
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
10:50 (мск), источник: GoTennis.ru

Сидней. Кубот и Мело стали триумфаторами парного турнира

Польский теннисист Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело выиграли парные соревнования в Сиднее, нанеся поражение в финале немцу Яну-Леннарду Штруффу и сербу Виктору Троицки, — 6/3, 6/4.

Встреча продлилась 1 час. Лукаш и Марсело сделали два брейка и три эйса, один раз ошибившись при подаче. Штруфф и Троицки выполнили четыре эйса и допустили две двойные ошибки.

Для Кубота титул, завоёванный на турнире Sydney International, стал 21-м за карьеру в парном разряде, а для Мело — 28-м, принеся $25,410 призовых и 250 рейтинговых очков.

Макс Мирный одержал 1000-ю победу в карьере
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
«Челси» начал поиски преемника Конте на посту главного тренера
Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпиаду-2018
«Манчестер Юнайтед» хочет совершить обмен с «Арсеналом»
Новости
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые красивые девушки CES 2018 Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке в Лас-Вегасе
Кино
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков В США продолжается сезон наград: критики раздали статуэтки лучшим актерам и актрисам, среди которых оказалась юная звезда фильма «Проект "Флорида"» Бруклин Принс
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь