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Сидней. Кубот и Мело стали триумфаторами парного турнира
Польский теннисист Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело выиграли парные соревнования в Сиднее, нанеся поражение в финале немцу
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Польский теннисист Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело выиграли парные соревнования в Сиднее, нанеся поражение в финале немцу
Встреча продлилась 1 час. Лукаш и Марсело сделали два брейка и три эйса, один раз ошибившись при подаче. Штруфф и Троицки выполнили четыре эйса и допустили две двойные ошибки.
Для Кубота титул, завоёванный на турнире Sydney International, стал 21-м за карьеру в парном разряде, а для Мело — 28-м, принеся $25,410 призовых и 250 рейтинговых очков.