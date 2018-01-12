Роджер Федерер: Не думал, что продолжу играть в теннис, когда стану отцом четверых детей

«Честно говоря, я не мог даже предположить, что продолжу играть в теннис после того, как стану отцом четверых детей. Это не входило в мою мечту. Я хотел завоевать титул, выиграть турнир в родном Базеле, завоевать трофей на Уимблдоне, стать первой ракеткой мира. Немного странно, что мы с Надалем по-прежнему является лидерами посева, но мы всё ещё мотивированы и готовы побеждать.

Прошлогодний финал Australian Open стал одним из самых ярких моментов в моей жизни. Я не думал, что пройду дальше четвертьфинала или полуфинала, но мне удалось выйти победителем из тяжелейших пятисетовых противостояний. До самого финала я не мог показать свою лучшую игру. Просто понимал, что не могу больше допускать ошибки. Пятый сет финала, вероятно, стал лучшим и самым удивительным моментом моей карьеры, ведь до этого я полгода не играл в теннис, — приводит слова Федерера официальный сайт Открытого первенства Австралии.