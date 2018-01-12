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00:08 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Хочу продолжать играть в теннис, пока моё тело мне позволяет

Россиянка Мария Шарапова поделилась воспоминаниями о своей победе на Australian Open в 2008 году.

«Кажется ли мне, что 2008 год был очень давно? Глядя на своё лицо, реакцию в то время, я понимаю, что та победа была очень давно. Невольно задумываешься, ради чего мы играем, ездим по миру, выступаем. Ведь мы не перестаём тренироваться и работать над собой, даже когда на нас никто не смотрит. Ради этого мы играем в теннис. Хочу продолжать, пока моё тело мне позволяет.

Честно говоря, в подростковом возрасте я не думала, что буду играть после 30. Мне хотелось завести детей, путешествовать. Но сейчас я понимаю, что мне нужно продолжать, ведь я могу столько дать этому виду спорта. Хотя я по-прежнему хочу завести семью, — рассказала Шарапова во время церемонии жеребьёвки Australian Open.

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