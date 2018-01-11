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11 января, источник: Газета.Ру

Просто Мария для Шараповой

Прославленная теннисистка Мария Шарапова схлестнется с немкой Татьяной Марией в первом раунде Australian Open, первые игры которого состоятся 15 января. Отбывшая дисквалификацию за допинг россиянка мечтает вернуться на первую строчку мирового рейтинга, а Шамиль Тарпищев считает ее шансы на завоевание титула вполне высокими.

В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в 2018 году турнира «Большого шлема» по теннису — Открытого чемпионата Австралии. В числе прочих свою соперницу по 1/64 финала в женском одиночном разряде узнала экс-первая, а ныне 47-я ракетка мира Мария Шарапова. В первом раунде 30-летней россиянке предстоит сразиться с соседкой по рейтингу WTA (46-е место) Татьяной Марией из Германии.

Эта теннисистка не слишком хорошо известна на высшем уровне. Она — ровесница Шараповой, и имеет в активе два титула в парном разряде на престижных состязаниях.

За 12-летнюю профессиональную карьеру Мария заработала $2 млн. призовых. 46-я строчка — ее высший показатель в мировой табели о рангах.

На Australian Open немка дважды добиралась до второго раунда (2009, 2016), неизменно уступая дорогу дальше. Лучшее ее достижение на турнирах «Большого шлема» — 1/16 финала на «Уимблдоне"-2015.

В активе Шараповой — чемпионский титул в сезоне-2008. На церемонии жеребьевки россиянка призналась в мечте когда-нибудь вновь возглавить мировой рейтинг, хотя и констатировала, что добиться этого будет очень тяжело. Напомним, в прошлом году Мария возобновила выступления после многомесячной дисквалификации из-за употребления допинга. Фактически ей пришлось начинать все с нуля.

«Здорово вновь вернуться в «Тур» после такого тяжелого периода, — сказала Шарапова. — Всегда испытываю потрясающие эмоции, когда вижу плакаты болельщиков со словами поддержки. Конечно, нелегко выйти на высокий уровень — мне пришлось выбираться из второй сотни. Такой длинный путь приходится проделывать юниорам.

Но даже когда ты поднялся на вершину, там еще нужно удержаться. Должно совпасть множество факторов, чтобы я снова стала первой. Но я очень этого хочу.

В своем монологе знаменитая спортсменка вспомнила события из недавнего прошлого — чем она занималась в период вынужденного простоя.

«Первые несколько месяцев дисквалификации я вообще не тренировалась, — поделилась россиянка. — Было непривычно, ведь у меня были регулярные занятия с четырех лет. Ну, а тогда у меня появилась возможность заняться другими делами, пожить обычной жизнью, провести время с семьей и друзьями. Скучала по всему этому, находясь в постоянных разъездах».

По словам Шараповой, она уже давно «примеривалась» к новому выступлению на кортах Мельбурна.

«Хорошо помню прошлогодний финал между сестрами Уильямс, — продолжила Мария. — Я тогда болела и думала, что хочу вернуться сюда через год. И это произошло!».

Шараповой так нравится находиться на месте событий, что во время прогулки по центру города она не сдержалась, попросив запечатлеть ее в смачном прыжке.

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В начале января Шарапова уже успела выступить на турнире в китайском Шэньчжене, где прошла до полуфинала и уступила в трех сетах Катерине Синяковой из Чехии. Первый после дисквалификации титул она завоевала в прошлом октябре, первенствовав также в Китае — на соревнованиях в Тяньцзине.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев всерьез убежден, что Шараповой по силам выиграть Открытый чемпионат Австралии.

«У Маши нормальная турнирная сетка, пусть проходящих матчей и не будет, но все зависит от нее самой, — сказал специалист ТАСС. — Многое будет зависеть от степени усталости и психики. При хорошей игре, как в Китае в конце прошлого года, Шарапова может побороться за победу.

В случае успеха в игре с Марией, Шарапова выйдет на победительницу пары Варвара Лепченко (США) — Анастасия Севастова (Латвия).

Помимо Шараповой в основной сетке Australian Open примут старт семь россиянок, причем трое из них были «посеяны» при жеребьевке. Лучшая из наших в рейтинге WTA (14-я) Светлана Кузнецова пропустит турнир из-за восстановления после операции на травмированной кисти.

Следующая за ней в списке (16-я) Анастасия Павлюченкова (15-й номер «посева») сыграет с украинкой Катериной Козловой, Елена Веснина (16) — с Онс Жабур из Туниса, Екатерина Макарова (31) — с румынкой Ириной-Камелитой Бегу, Екатерина Александрова — со словенкой Полоной Херцог, Наталья Вихлянцева — с еще одной представительницей Украины Лесей Цуренко, Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина — с победительницами квалификации.

Тарпищев назвал сформированную сетку женского турнира «уникальной». На его взгляд, во втором раунде Шараповой при любом исходе параллельного поединка достанется очень сложная соперница.

В отсутствие приходящей в себя после родов Серены Уильямс фаворита здесь нет, уверен Тарпищев. Шансы на итоговую победу имеют 12 спортсменок.

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