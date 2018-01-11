Даниил Медведев: Сделаю всё для победы над Фоньини

«Я великолепно себя чувствую. Мне пришлось играть в квалификации, а теперь я выступлю в полуфинале турнира. Я демонстрирую отличную игру и доволен результатом. У моих соперников почти не было шансов. Я рад, что вышел в полуфинал.

Что касается встречи с Фоньини, то он прекрасный теннисист, но я весьма уверен в себе. В прошлом году мне не удалось с ним справиться, так что матч будет тяжёлым. Однако я сделаю всё для победы, — приводит слова Медведева официальный сайт соревнований.