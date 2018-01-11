Серена Уильямс рассказала о проблемах со здоровьем, которые она испытывала после родов

Врачи сделали теннисистке кесарево сечение, потому что во время родов сильно снизился пульс ребёнка. И хотя операция прошла успешно, после неё спортсменка столкнулась с определёнными осложнениями.

На следующий день у Серены появились проблемы с дыханием. Она попросила врачей сделать ей КТ и дать препараты, разжижающие кровь. Исследование показало наличие в лёгких спортсменки небольших тромбов. Она уже сталкивалась с этой проблемой в 2011 году, тогда всё чуть не закончилось её гибелью.