Серена Уильямс рассказала о проблемах со здоровьем, которые она испытывала после родов
В интервью журналу Vogue американка Серена Уильямс рассказала о проблемах со здоровьем,
В интервью журналу Vogue американка Серена Уильямс рассказала о проблемах со здоровьем,
Врачи сделали теннисистке кесарево сечение, потому что во время родов сильно снизился пульс ребёнка. И хотя операция прошла успешно, после неё спортсменка столкнулась с определёнными осложнениями.
На следующий день у Серены появились проблемы с дыханием. Она попросила врачей сделать ей КТ и дать препараты, разжижающие кровь. Исследование показало наличие в лёгких спортсменки небольших тромбов. Она уже сталкивалась с этой проблемой в 2011 году, тогда всё чуть не закончилось её гибелью.
Проблемы с дыханием стали причиной сильного кашля.
Врачи сделали Уильямс ещё одну операцию, установив в вену специальный фильтр, чтобы тромбы не могли попасть в лёгкие спортсменки.