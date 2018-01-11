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11 января, источник: GoTennis.ru

Серена Уильямс рассказала о проблемах со здоровьем, которые она испытывала после родов

В интервью журналу Vogue американка Серена Уильямс рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых она была вынуждена провести в постели шесть недель после родов.

Врачи сделали теннисистке кесарево сечение, потому что во время родов сильно снизился пульс ребёнка. И хотя операция прошла успешно, после неё спортсменка столкнулась с определёнными осложнениями.

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На следующий день у Серены появились проблемы с дыханием. Она попросила врачей сделать ей КТ и дать препараты, разжижающие кровь. Исследование показало наличие в лёгких спортсменки небольших тромбов. Она уже сталкивалась с этой проблемой в 2011 году, тогда всё чуть не закончилось её гибелью.

Проблемы с дыханием стали причиной сильного кашля. Из-за этого у теннисистки разошлись швы, и возникло сильное кровотечение из-за препаратов, разжижающих кровь.

Врачи сделали Уильямс ещё одну операцию, установив в вену специальный фильтр, чтобы тромбы не могли попасть в лёгкие спортсменки.

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