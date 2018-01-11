Шарапова: Не знаю, могу ли снова стать первой в мире. Но это моя цель

Источник: AP 2018

В последний раз она выигрывала его в 2008 году.

— Приятно вернуться в тур после сложного периода, — заявила в эфире Eurosport Шарапова. — Когда я вижу какие-то плакаты болельщиков в свою поддержку, это всегда положительные эмоции. Непросто вернуться на высокий уровень. Я же была во второй сотне, оттуда выбиралась. Такой долгий путь проделывают и юниоры. Если ты прорываешься наверх, то нужно еще удержаться. Должно многое сложиться, чтобы вернуться. Но я боец и хочу этого. Иногда даже слишком. Иногда стоит успокоиться и понять, что нужно время.

Пару месяцев я вообще не тренировалась после дисквалификации. Это было необычно. Потому что с четырех лет я постоянно занималась. Разве что после операции на плече еще не тренировалась. Но у меня появилась возможность заняться другими делами, пожила нормальной жизнью, был отпуск, я встретилась с друзьями, с семьей. Скучала по этому, когда была по десять месяцев в туре каждый год.

Я изучала рекламу, ходила на курсы. Меня многому научили. Посвящу этому некоторое время после завершения карьеры.

Помню прошлогодний финал Australian Open между сестрами Уильямс. Я тогда болела, думала, что хочу вернуться на этот корт через год. И это случилось.

Кажется ли, что 2008 год был очень давно? Когда я смотрю на то свое лицо, на свою реакцию, на свои щеки, понимаю, что последняя победа была давно. Задумываешься всегда, для чего ты играешь. Ты ездишь по миру, все выигрываешь. Нужно думать, как двигаться дальше. Но мы продолжаем тренироваться, работать, даже когда никто не смотрит. Ради этого мы занимаемся спортом. Я хочу продолжать, пока тело позволяет мне это делать.

Честно говоря, когда была подростком, не думала, что буду играть, когда мне будет за тридцать лет. Хотелось, наверное, чтобы у меня рано появились дети, хотелось путешествовать. Но сейчас понимаю, что я могу многое дать этому спорту, поэтому нужно продолжать. Но и семью хочется завести.

Не знаю, могу ли снова стать первой в мире. Это цель, конечно. Но я понимаю, как сложно этого добиться. Много сильных девушек, много молодежи, есть сенсации. Просто так этого не дадут достичь. Надеюсь, что будет шанс возглавить рейтинг.