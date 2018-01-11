Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Люди определили больных по лицу
Тирамису и каша: чем звездные шеф-повара кормят своих детей
Россиян предупредили о вспышке неизлечимой смертельной болезни
Боня и Бузова в блестящих нарядах повеселились на вечеринке
Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь1
Авангард2
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Барыс1
Хоккей. НХЛ
12.01
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.01
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
12.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс1
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз3
Оттава Сенаторз4
Все события
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Боня и Бузова в блестящих нарядах повеселились на вечеринке
Мэрил Стрип вышла в свет в эффектном брючном костюме
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
26События 2017 года в фотографиях
12:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова: Не знаю, могу ли снова стать первой в мире. Но это моя цель

Россиянка Мария Шарапова в преддверии жеребьевки Australian Open отметила, что ей приятно снова вернуться на турнир.

Источник: AP 2018

В последний раз она выигрывала его в 2008 году.

— Приятно вернуться в тур после сложного периода, — заявила в эфире Eurosport Шарапова. — Когда я вижу какие-то плакаты болельщиков в свою поддержку, это всегда положительные эмоции. Непросто вернуться на высокий уровень. Я же была во второй сотне, оттуда выбиралась. Такой долгий путь проделывают и юниоры. Если ты прорываешься наверх, то нужно еще удержаться. Должно многое сложиться, чтобы вернуться. Но я боец и хочу этого. Иногда даже слишком. Иногда стоит успокоиться и понять, что нужно время.

Пару месяцев я вообще не тренировалась после дисквалификации. Это было необычно. Потому что с четырех лет я постоянно занималась. Разве что после операции на плече еще не тренировалась. Но у меня появилась возможность заняться другими делами, пожила нормальной жизнью, был отпуск, я встретилась с друзьями, с семьей. Скучала по этому, когда была по десять месяцев в туре каждый год.

Я изучала рекламу, ходила на курсы. Меня многому научили. Посвящу этому некоторое время после завершения карьеры.

Помню прошлогодний финал Australian Open между сестрами Уильямс. Я тогда болела, думала, что хочу вернуться на этот корт через год. И это случилось.

Кажется ли, что 2008 год был очень давно? Когда я смотрю на то свое лицо, на свою реакцию, на свои щеки, понимаю, что последняя победа была давно. Задумываешься всегда, для чего ты играешь. Ты ездишь по миру, все выигрываешь. Нужно думать, как двигаться дальше. Но мы продолжаем тренироваться, работать, даже когда никто не смотрит. Ради этого мы занимаемся спортом. Я хочу продолжать, пока тело позволяет мне это делать.

Честно говоря, когда была подростком, не думала, что буду играть, когда мне будет за тридцать лет. Хотелось, наверное, чтобы у меня рано появились дети, хотелось путешествовать. Но сейчас понимаю, что я могу многое дать этому спорту, поэтому нужно продолжать. Но и семью хочется завести.

Не знаю, могу ли снова стать первой в мире. Это цель, конечно. Но я понимаю, как сложно этого добиться. Много сильных девушек, много молодежи, есть сенсации. Просто так этого не дадут достичь. Надеюсь, что будет шанс возглавить рейтинг.

Кто у мужчин выиграет турнир? Федерер невероятный сезон провел в прошлом году. Я всегда болею за Надаля. Это боец, за ним приятно наблюдать. Он меня вдохновляет. Я в целом фанат игры, мне нравится смотреть на интересные противостояния.

Скандал в "Реале"! А все из-за Криштиану
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм
Анчелотти подпишет контракт с «Арсеналом» на сумму 40 млн евро
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Не все могут короли. Бьорндален близок к окончанию карьеры
СМИ: «Сантос» готов отпустить игрока в «Спартак» за €10 млн
Коновалов: Никакого тюменского блата у Сливко нет
Новости
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Утечка: новая Nokia по фантастической цене Стоимость устройства составит около 6 000 рублей
Кино
Соловьев рассказал, почему «Россия 1» популярнее «Первого» Телеведущий перечислил факторы успеха телеканала по итогам 2017 года
Недвижимость
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Реконструкцию дома последнего китайского императора начали под Хабаровском
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь