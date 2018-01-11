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Сидней. Эшли Барти взяла верх над Барборой Стрыковой
Австралийская теннисистка Эшли Барти прошла в полуфинал турнира в Сиднее, переиграв в двух сетах чешку Барбору Стрыкову, — 6/3, 6/2.
Австралийская теннисистка Эшли Барти прошла в полуфинал турнира в Сиднее, переиграв в двух сетах чешку Барбору Стрыкову, — 6/3, 6/2.
За 1 час 8 минут матча 19-я ракетка мира, 21-летняя Эшли, сделала четыре брейка и три эйса, один раз ошибившись при подаче. 31-летняя Стрыкова, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, один раз взяла подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. Австралийка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.
В поединке за выход в финал соревнований Sydney International Барти сыграет с Дарьей Гавриловой, также представляющей Австралию.